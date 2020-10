La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a accusé la Maison Blanche de continuer à déplacer les objectifs lorsqu’il s’agit d’un autre plan de relance. Il n’y a toujours pas d’accord entre les deux parties, et Pelosi espère recevoir une réponse du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin après lui avoir envoyé une liste de préoccupations vendredi, a déclaré dimanche matin le démocrate de Californie à Jake Tapper de CNN. Malgré ses divergences avec la Maison Blanche, Pelosi reste «optimiste» et espère que quelque chose pourra être fait avant les élections du 3 novembre.

Pelosi a déclaré à Tapper que l’administration Trump ne se rapprochait pas des souhaits des démocrates pour le prochain projet de loi sur le soulagement des coronavirus. “Ils ne l’ont pas encore fait”, a déclaré Pelosi, rapporte The Hill. “Ils continuent de déplacer les buts.” Pelosi «espère» que Mnuchin répondra à sa liste de préoccupations d’ici lundi. Elle a précédemment déclaré qu’un accord devait être conclu d’ici la fin de la semaine dernière s’il y avait le moindre espoir qu’une législation soit adoptée avant les élections. Même si cette date limite allait et venait, elle a déclaré qu’elle «ne perdra jamais l’espoir» qu’un projet de loi pourrait être adopté la semaine prochaine.

Le président de la Chambre Pelosi sur un nouveau projet de loi de relance: «Mais faire quoi que ce soit qui n’écrase pas le virus est vraiment une faute officielle et pour écraser le virus, il suffit de suivre la science: tests, traçage, traitement, port de masque, ventilation séparation, et le reste »#CNNSOTU pic.twitter.com/3CiZj25dPN – CNN Politics (@CNNPolitics) 25 octobre 2020

“Je suis optimiste. Nous avons mis le stylo sur papier et avons rédigé le projet de loi en nous basant sur ce que nous espérons être le résultat, sur ce qu’ils ont dit qu’ils nous répondraient”, a déclaré Pelosi, ajoutant que le Congrès et la Maison Blanche avaient agir. «Faire quoi que ce soit qui n’écrase pas le virus est vraiment une faute officielle», a-t-elle expliqué. “Et pour écraser le virus, il suffit de suivre la science: tests, traçage, traitement, port de masque, ventilation, séparation et le reste.”

Avant l’arrivée de Pelosi sur CNN, le chef d’état-major de la Maison Blanche, Mark Meadows, a lancé la même allégation de déplacement de poteau de but à Pelosi. “Nous avons continué à faire offre après offre après offre et Nancy continue de déplacer les buts”, a déclaré Meadows. Meadows a déclaré que la Maison Blanche avait trouvé des républicains du Sénat qui voteraient pour un projet de loi de relance, mais a déclaré: “Nous ne sommes pas Nancy Pelosi.” Il a ajouté plus tard: “Nous n’allons pas voter ou nous prononcer sur un projet de loi et l’adopter avant de l’avoir lu.”

Dimanche, Pelosi a déclaré que l’un des principaux problèmes avec l’administration du président Donald Trump était la langue sur le financement des tests. “Ils ont dit que nous prendrions en charge la langue de test avec une touche mineure. C’était 55% de la langue. Nous attendons toujours l’approbation finale. Et c’est un problème central dans tout cela”, a-t-elle expliqué. “Nous sommes prêts, nous pouvons changer certains mots du projet de loi s’ils reviennent avec quelques modifications.” Elle a déclaré qu’un projet de loi pourrait être adopté à la Chambre cette semaine, mais qu’il appartenait toujours au chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, de savoir si un projet de loi serait voté au Sénat avant qu’il ne parvienne au bureau de Trump.

Il n’y a toujours pas eu de programme majeur de secours contre les coronavirus adopté au Congrès depuis la loi CARES de mars et une loi d’avril pour ajouter plus de fonds au programme de protection des chèques de paie (PPP), qui accorde des prêts aux petites entreprises. La Chambre a adopté la loi HEROES de 3 billions de dollars en mai, puis un autre paquet de 2,2 billions de dollars plus tôt ce mois-ci. McConnell a refusé de soumettre ces paquets à un vote au Sénat et a proposé à la place deux paquets de 500 milliards de dollars qui n’ont pas tous deux obtenu le soutien suffisant des démocrates du Sénat pour passer à autre chose.