Alors que les négociations sur un deuxième projet de loi sur les chèques de relance semblent avoir frappé un mur, la présidente Nancy Pelosi estime que la récente chute du marché boursier incitera le président Donald Trump à renégocier les conditions des négociations précédentes. Mercredi, Pelosi s’est assis pour une interview avec MSNBC, et au cours de la conversation, elle a expliqué que Trump était “très affecté par le marché boursier”. Elle a ajouté qu’il avait un fort désir de maintenir le soutien de la «foule 401 (k)», ou des électeurs qui surveillent de près les actions en raison de leurs investissements dans les fonds de retraite.

Les commentaires de Pelosi interviennent après que les stocks ont pris un grand nombre au cours de la semaine dernière, ce qui a coïncidé avec de nouveaux pics de cas de coronavirus, ainsi que des chances décroissantes que les législateurs démocrates et républicains parviennent à un accord sur un nouveau projet de loi de relance. Selon Forbes, le Dow Jones Industrial Average a chuté de plus de 1 500 points depuis la fermeture du marché vendredi. Il s’agit d’une baisse d’environ 6%. Eux, mercredi, le marché au sens large a connu sa pire journée depuis juin.

Le président Pelosi a déclaré qu’un accord de secours Covid-19 n’arriverait pas avant le jour des élections; blâme la Maison Blanche pour avoir échoué «misérablement». https://t.co/tg2s0S5ILi – MSNBC (@MSNBC) 28 octobre 2020

Pelosi s’est engagé dans des négociations sur des projets de loi de relance avec le secrétaire au Trésor Mnuchin, et bien que les pourparlers semblent bien se dérouler, les deux hommes ne sont toujours pas parvenus à un accord sur les conditions. Pelosi a depuis publié une lettre à Mnuchin, l’exhortant, ainsi que l’administration Trump, à parvenir à un accord. “Notre nation passera bientôt les jalons déchirants de neuf millions de cas de coronavirus et d’un quart de million de décès américains”, a-t-elle écrit, “en même temps que huit millions sont poussés dans la pauvreté, 17 millions d’enfants sont en insécurité alimentaire, et plus 23 millions de travailleurs sont au chômage. “

Ce matin, alors que notre pays approche de neuf millions de cas de COVID-19 et d’un quart de million de vies perdues, j’ai envoyé une lettre à @ stevenmnuchin1 pour demander les réponses de Trump Admin sur plusieurs points en suspens dans les négociations de secours COVID. Lisez ma lettre ici: https://t.co/3qCoh3HDSW pic.twitter.com/IlDhRUD8lF – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 29 octobre 2020

La lettre de Pelosi a poursuivi: «Pendant ce temps, alors que le coronavirus augmente et que la bourse s’effondre, nous attendons toujours les réponses promises par l’administration Trump sur plusieurs points d’importance critique. Il y a plus d’une semaine, vous avez annoncé publiquement que la Maison Blanche accepterait les démocrates. test, traçage et langage de traitement avec seulement une «touche légère». Nous n’avons toujours pas reçu de réponse finale sur le nouveau libellé de compromis quant à savoir si l’Administration acceptera la stratégie nationale scientifique pour le dépistage, le traçage et le traitement nécessaire pour écraser le virus, ainsi que le libellé sur les vaccins, le fournisseur et la couverture ACA pour les chômeurs. “