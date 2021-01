La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a rendu ses derniers hommage au policier du Capitole des États-Unis, Howard, Liebengood, après s’être suicidé ce week-end à la suite des émeutes qui se sont produites à Washington DC la semaine dernière. Il est le deuxième policier des émeutes à mourir. Au moment de son décès, le rapport ne partageait aucune autre raison que celle de signaler que cela s’était produit pendant son «repos». Il a ensuite été révélé par l’Associated Press qu’il s’agissait d’un suicide apparent.

Pelosi a présenté ses condoléances à la famille de Liebengood avec quelques mots qu’elle a partagés dans une déclaration au nom de la Chambre des représentants. «J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l’agent Howard Liebengood», a commencé Pelosi. «Le bureau Liebengood était un patriote qui a consacré sa vie à défendre le Capitole et à protéger tous ceux qui servent, travaillent et visitent ce temple de notre démocratie.» Elle a qualifié sa mort de «grande tragédie» et cela ne fait qu’ajouter à l’horreur dont on se souviendra des émeutes du Capitole. Elle espère que son service servira d ‘«inspiration pour soutenir et défendre la Constitution et protéger le peuple américain».

. @ SpeakerPelosi présente ses condoléances pour la mort de l’agent de l’USCP Howard Liebengood, qui s’est suicidé ce week-end. pic.twitter.com/8DJ0XGfrkb – John Bresnahan (@bresreports) 10 janvier 2021

Le président du syndicat, Gus Papathanasiou, a déclaré que le groupe était «sous le choc» de la perte de Liebengood. Il a décrit le défunt officier comme un «exemple du service désintéressé qui caractérise l’USCP». La police du Capitole a également publié une déclaration dimanche et a fourni de plus amples informations sur son service. Liebengood a commencé à occuper ce poste en avril 2005 et a été affecté à la division du Sénat. Il avait 51 ans.

Dimanche, le président Donald Trump a ordonné que le drapeau des États-Unis soit abaissé à la moitié du bâton en l’honneur de Liebengood et de son collègue Brian Sicknick. Ce dernier est décédé jeudi après avoir été blessé à la suite d’altérations avec des émeutiers en service.

Le bilan des émeutes du Capitole est passé à cinq alors que la police continue de rechercher des arrestations pour ceux qui ont pris d’assaut les bâtiments fédéraux. Parallèlement à cela, de nombreux autres émeutiers et officiers ont été blessés dans la scène effrayante. À la suite des scènes qui se sont déroulées, le président Donald Trump a vu son statut de média social révoqué, notamment sur Twitter, qui est devenu sa plus grande forme de communication avec le public. La société a déclaré que c’était pour l’empêcher d’inciter plus d’actes comparables à ce que les Américains ont vu la semaine dernière.