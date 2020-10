La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a fait pression sur le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pour une réponse sur l’aide humanitaire aux coronavirus après que les démocrates aient fait leur dernière offre à la Maison Blanche. L’administration Trump et les démocrates n’ont pas encore conclu d’accord après des mois de va-et-vient, et il semble maintenant impossible qu’un accord puisse être conclu avant mardi, jour des élections. Dans une lettre à Mnuchin, Pelosi a souligné les différences entre les deux parties, même si les cas de coronavirus continuent d’augmenter à travers le pays.

“Vos réponses sont essentielles pour que nos négociations se poursuivent”, a écrit Pelosi jeudi. “Les paroles du président selon lesquelles” après les élections, nous obtiendrons le meilleur plan de relance que vous ayez jamais vu “n’ont de sens que s’il peut obtenir [Senate Majority Leader] Mitch McConnell de retirer sa main du bouton de pause et de faire avancer les présidents républicains du Sénat vers un accord avec leurs homologues de la Chambre. ” La Maison Blanche n’a pas voulu augmenter le financement des élections pendant la pandémie. “Nous espérons également que vous reconsidérerez votre opposition pour assurer un recensement complet et précis”, a écrit le démocrate de Californie.

La dernière offre de la Maison Blanche a coûté environ 1,9 billion de dollars, soit moins de 2,2 billions de dollars que les démocrates ont récemment recherchés. Les deux parties sont toujours en désaccord sur le libellé spécifique du paquet, y compris la façon dont le financement pour le dépistage, le dépistage et le traitement est décrit. Jeudi, Pelosi a déclaré que Mnuchin n’avait toujours pas répondu après que les démocrates aient proposé un “langage de compromis” sur la question. “Nous n’avons toujours pas reçu de réponse définitive sur le nouveau libellé de compromis concernant la question de savoir si l’Administration acceptera la stratégie nationale fondée sur la science pour le dépistage, le traçage et le traitement nécessaire pour écraser le virus, ainsi que le libellé sur les vaccins. fonds du fournisseur et [Affordable Care Act] couverture des chômeurs », écrit-elle.

Les démocrates attendent toujours des réponses pour leurs offres sur le financement national et local, le financement des écoles et des garderies, les crédits d’impôt pour les familles de travailleurs et l’assurance-chômage fédérale. Les républicains ont également fait pression pour des protections en matière de responsabilité pour les entreprises, mais les démocrates se sont opposés à cela car ils pensent que cela rendrait les entreprises moins susceptibles de suivre les lignes directrices sur les coronavirus si elles sont protégées contre les poursuites judiciaires. Pelosi a noté que les démocrates attendent “une réponse sur la question de savoir si la Maison Blanche acceptera de garder nos travailleurs en sécurité alors qu’ils risquent leur vie et leur travail pour assurer notre sécurité et maintenir l’économie en marche”.

Le président Donald Trump et les républicains du Sénat ont accusé Pelosi de refuser de faire des compromis pour empêcher Trump d’obtenir une victoire politique avant mardi. “Nancy Pelosi ne veut pas l’approuver. Je le fais”, a déclaré Trump lors du dernier débat présidentiel avec le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden la semaine dernière, note The Hill. “C’est proche des élections parce qu’elle pense que cela l’aide politiquement. Je pense que cela lui fait mal politiquement.”

Le problème reste de convaincre les républicains du Sénat, car ils ont hésité à dépenser plus de 1 billion de dollars pour un programme de relance. Le Sénat est actuellement en suspension jusqu’à la fin des élections. Lorsque le Congrès reviendra, il se concentrera probablement sur l’adoption d’une loi pour empêcher la fermeture du gouvernement le 11 décembre.