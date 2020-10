Il a été précédemment rapporté que la Présidente Nancy Pelosi avait fixé un accord de projet de loi de relance “date limite” pour mardi, mais elle nie maintenant l’avoir fait. Cependant, elle a officiellement fixé un nouveau calendrier pour le jour du scrutin pour le projet de loi. Pelosi a partagé la nouvelle lors d’une interview avec Bloomberg TV.

Pour ce qui est de parvenir à un accord sur le projet de loi, Pelosi a déclaré que les deux parties devraient «avoir nos conditions sur la table» d’ici la fin de la journée. Selon le journaliste Jake Sherman, Pelosi a déclaré que le projet de loi devait être rédigé d’ici la fin de cette semaine s’ils voulaient l’avoir à temps pour le jour du scrutin. Sinon, elle pense que cela «glissera». Cette nouvelle intervient alors que Pelosi et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin sont engagés dans des négociations ponctuelles sur un nouveau stimulus depuis août. Les deux hommes ont intensifié leurs discussions au cours des dernières semaines et ont tous deux indiqué qu’ils pensaient qu’un accord pourrait être proche.

QUELLE DATE LIMITE? … PELOSI dit sur Bloomberg TV qu’il n’y a pas de date limite aujourd’hui. Aujourd’hui est le jour où les deux parties «auraient nos conditions sur la table». Alors on y va. – Jake Sherman (@JakeSherman) 20 octobre 2020

Même si Pelosi et Mnuchin peuvent éventuellement parvenir à un accord, cela ne signifie pas que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et d’autres dirigeants républicains le soutiendront, car de nombreux législateurs du GOP ont déjà exprimé des critiques sur les projets de loi proposés par les démocrates de la Chambre et l’administration Trump. McConnell a rédigé son propre projet de loi et prévoit que le Sénat le vote cette semaine. Le projet de loi «maigre» de 500 milliards de dollars est conçu pour répondre aux besoins les plus urgents du public américain, selon McConnell, mais il n’inclut pas une deuxième série de projets de loi de relance.

Une proposition de la Maison Blanche aurait envoyé des chèques de 1 200 $ aux citoyens américains et ajouté une augmentation de 400 $ par semaine à ceux qui touchent des allocations de chômage. Cela aurait également augmenté le montant d’argent pour les personnes à charge à 1 000 $, contre 500 $ de la Loi CARES. Cependant, les démocrates ont tenu fermement à vouloir ramener le montant du chômage à 600 $ et que le montant accordé aux personnes à charge soit également de 1 200 $. D’un autre côté, les dirigeants républicains ont également été critiques, en raison de leur souhait que le prochain projet de loi soit moins cher que ce que les démocrates et l’administration Trump ont proposé jusqu’à présent.