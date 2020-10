Samedi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a publié une lettre ouverte à ses collègues démocrates, rejetant la dernière offre de chèque de relance du président Donald Trump. Pelosi a décomposé l’offre point par point, arguant que, si le budget est augmenté, le contenu du projet de loi n’est toujours pas suffisant pour le peuple américain. Avec la pandémie de coronavirus qui fait rage, beaucoup ont désespérément besoin d’un secours économique sous une forme ou une autre dès que possible.

Trump a annoncé plus tôt cette semaine sur Twitter qu’il mettait fin à toutes les négociations sur les chèques de relance, ce qui a amené la bourse à plonger en quelques minutes. Trump a ensuite reculé sur cette affirmation et a autorisé vendredi une nouvelle offre de 1,8 billion de dollars en fonds de relance. Bien que cela soit en hausse par rapport à l’offre précédente de 1,6 billion de dollars de la Maison Blanche, Pelosi a déclaré que c’était “un pas en avant, deux pas en arrière”.

“Lorsque le président parle de vouloir un programme de secours plus important, sa proposition semble signifier qu’il veut plus d’argent à sa discrétion pour accorder ou retenir”, a déclaré Pelosi, “plutôt que de s’entendre sur un langage prescrivant comment nous honorons nos travailleurs, écraser le virus. et mettre de l’argent dans les poches des travailleurs. “

Les Américains attendent depuis mai que Pelosi, Trump et le Sénat des États-Unis concluent un accord sur le chèque de relance, et beaucoup en ont assez de l’attente. Dans une lettre prolongée samedi, la Présidente a exprimé son grief concernant cette nouvelle offre, expliquant pourquoi elle ne l’accepte pas. Voici un aperçu des problèmes qu’elle a soulevés.

Réponse stratégique en cas de pandémie

Pelosi a écrit que les démocrates et la Maison Blanche “sont toujours en désaccord sur de nombreuses priorités”, l’une des plus centrales étant la réponse au coronavirus lui-même. Elle a écrit: “Une préoccupation majeure est l’absence de toute réponse sur un plan stratégique pour écraser le virus. Nous ne pouvons pas rouvrir en toute sécurité les écoles, l’économie et nos communautés jusqu’à ce que nous écrasions le virus avec le plan national basé sur la science pour les tests et le traçage. , le traitement et l’isolement, et pour la distribution équitable et éthique d’un vaccin sûr et efficace une fois mis au point. “

“Ce plan stratégique est contenu dans la loi sur les héros”, a ajouté Pelosi.

Soulagement direct

Pelosi a utilisé l’exemple d’une famille de quatre personnes avec un revenu brut annuel de 24000 dollars pour illustrer comment la loi HEROES offrirait un soulagement plus direct que la nouvelle proposition de Trump. En vertu de ce plan, a-t-elle écrit, la famille aurait droit à 9 890 $ en aide directe – en tenant compte de certains des programmes décrits ci-dessous. La proposition de Trump supprime ces programmes, tout en en incluant encore d’autres qui ne profitent qu’aux riches américains.

Crédit d’impôt sur le revenu gagné

Dans le cadre du plan de Pelosi, tous les parents qui ont perdu la totalité de leurs revenus en 2020 seraient éligibles à un crédit d’impôt sur le revenu gagné (EITC) – d’une valeur maximale de 5920 $. Ce serait un remboursement de leurs taxes de 2019.

Crédit d’impôt pour enfants et crédit d’impôt pour garde d’enfants à charge

De même, la loi HEROES comprend un crédit d’impôt pour enfants et un crédit d’impôt pour garde d’enfants à charge – des remboursements pouvant aller jusqu’à 4 000 $ pour les familles avec deux enfants. Encore une fois, la nouvelle proposition de la Maison Blanche n’inclut aucun de ces programmes.

Garde d’enfants

La dernière révision de la loi HEROES prévoyait un financement de 57 milliards de dollars pour la garde d’enfants, compte tenu de la fermeture de nombreuses écoles. Cela permettrait aux parents d’aller travailler pendant que leurs enfants ont un endroit sûr pour apprendre, même s’ils suivent des cours en ligne ou dans une configuration hybride.

La proposition de Trump ne comprend que 25 milliards de dollars pour ces efforts – aucune augmentation par rapport à la dernière proposition, malgré l’augmentation globale des prix.

Assurance chômage

Enfin, l’un des programmes les plus controversés au cours de ces négociations de plusieurs mois a été l’amélioration de l’assurance-chômage, et cela n’a pas changé. La nouvelle loi HEROES de Pelosi comprend 600 $ supplémentaires par semaine pour les Américains admissibles qui se déclarent au chômage – un chiffre qu’elle dit que les démocrates ont obtenu d’experts économiques. La proposition de Trump offre 200 milliards de dollars de moins, bien que Pelosi n’ait pas précisé combien cela vaudrait par semaine.

Avantages fiscaux pour les riches

“Dans le même temps, les républicains insistent sur un avantage fiscal pour les personnes les plus riches d’Amérique, rétroactif et donc non lié au coronavirus, au détriment des crédits d’impôt pour les familles de nos enfants les plus pauvres qui sont directement touchés par le coronavirus”, Pelosi a écrit. «À une époque où les enfants et les familles sont confrontés à l’incertitude quant à savoir si leurs écoles seront réelles, virtuelles ou hybrides, l’administration Trump sous-finance l’éducation.

Optimisme

“Malgré ces inquiétudes non résolues, je garde espoir que les développements d’hier nous rapprocheront d’un accord sur un plan de secours qui résout la crise sanitaire et économique à laquelle sont confrontées les familles américaines”, a écrit Pelosi en terminant sa lettre. “Avec plus de 213 000 Américains décédés tragiquement, près de 7,7 millions ayant été infectés et des millions ayant perdu leur emploi et leur sécurité de revenu, il est grand temps que les républicains deviennent sérieux et travaillent avec nous pour vaincre cette crise.”

