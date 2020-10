La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est reposée négative pour le coronavirus, a déclaré son bureau vendredi après-midi. Pelosi a été testé après que le président Donald Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le virus pendant la nuit. Pelosi n’a pas été en contact direct avec le président, mais elle a rencontré cette semaine le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin pour discuter d’un nouveau programme de secours contre les coronavirus. Mnuchin a également été testé négatif, a déclaré le Trésor vendredi matin.

“Par prudence, le président Pelosi a été testé pour COVID-19 ce matin par le bureau du médecin traitant du Capitole. Le Dr Monahan vient d’informer le président qu’elle a été testée négative”, a tweeté le chef de cabinet adjoint de Pelosi, Drew Hammill. Plus tôt, Hammill a déclaré que Pelosi s’était entretenu avec Mnuchin sur un paquet de secours, mais uniquement par téléphone vendredi.

Après avoir entendu parler du test positif de Trump, Pelosi a déclaré à MSNBC qu’il modifierait la dynamique des discussions de stimulation. “Ce genre de changement de dynamique car ici [Republicans] voyez la réalité de ce que nous disons depuis le début. Il s’agit d’un virus vicieux “, a expliqué la démocrate de Californie. Elle a déclaré qu’il était de la” responsabilité “de Washington de trouver un” terrain d’entente “pour obtenir un autre plan de secours. La Chambre a adopté une proposition de 2,2 billions de dollars jeudi soir, et Mnuchin a répliqué avec 1,6 $ paquet trillion.

Ailleurs dans son interview MSNBC, Pelosi a critiqué le comportement de Trump pendant la pandémie, qualifiant son comportement d ‘«invitation effrontée», bien qu’elle priera pour son rétablissement. «C’est tragique, c’est très triste», a-t-elle déclaré. “Mais c’est aussi quelque chose qui, encore une fois, entrer dans les foules, démasqué, et tout le reste, était en quelque sorte une invitation effrontée pour que quelque chose comme ça se produise.” Pelosi a ajouté qu’elle «espère que ce sera une transition vers une approche plus saine de ce qu’est ce virus».

Pelosi a également mis en doute la validité des tests rapides à la Maison Blanche. “Je suis préoccupée par le test car, de toute évidence, les tests qui se déroulent à la Maison Blanche ne sont pas aussi précis qu’ils devraient l’être”, a-t-elle déclaré vendredi. Selon The Hill, Pelosi et Mnuchin se sont assis à six pieds l’un de l’autre lors de leur réunion de 90 minutes jeudi et portaient des masques.

Vendredi après-midi, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a déclaré que Trump avait reçu une dose du cocktail expérimental d’anticorps polyclonaux de Regeneron. Trump est “fatigué mais de bonne humeur”, a écrit Conley. “Il est évalué par une équipe d’experts, et ensemble, nous ferons des recommandations au président et à la première dame en ce qui concerne les prochaines meilleures étapes.” D’autres membres de la famille Trump, dont Ivanka Trump et Jared Kushner, ont été testés négatifs pour le virus.