La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, soutient un projet de loi qui donnerait au Congrès un rôle pour déterminer si le président américain devrait être forcé de démissionner parce qu’il est incapable de faire son travail, se disant alarmée par le comportement erratique du président Donald Trump ces derniers jours après son Diagnostic COVID-19.

Lors d’une conférence de presse jeudi, Pelosi a déclaré qu’elle parlerait davantage vendredi de l’établissement d’un processus qui donnerait effectivement au Congrès un rôle dans la destitution d’un président en vertu du 25e amendement de la Constitution, qui permet à un président d’être démis de ses fonctions si une majorité de Les membres du cabinet et le vice-président le jugent incapable de s’acquitter de ses fonctions. Ce ne serait pas hors de propos par rapport à ce qui est déjà autorisé dans la section quatre du 25e amendement, qui permet à la majorité d’un organe établi par la loi, avec le vice-président, de déclarer par écrit le vice-président comme agissant immédiatement. président si le président est handicapé et incapable de faire son travail.

Les démocrates disent que le projet de loi, qui sera présenté vendredi par Pelosi et le représentant démocrate Jamie Raskin, créera cet organe pour déterminer l’aptitude présidentielle et pour “aider à assurer un leadership efficace et ininterrompu au plus haut poste de l’exécutif du gouvernement”, selon Bureau de Pelosi. CNN note que si la mesure n’a “pratiquement aucune chance” de devenir loi, elle devrait accroître l’attention portée à l’état de Trump, car les médecins refusent d’offrir beaucoup d’informations sur son traitement et son rétablissement contre le coronavirus.

Pelosi a demandé ces derniers jours si Trump était capable d’accomplir ses fonctions présidentielles tout en suivant un régime médicamenteux comprenant un stéroïde lourd, notant ses récents tweets et son comportement erratiques. Jeudi, elle a déclaré que Trump semblait être “dans un état modifié en ce moment” et a déclaré à Bloomberg TV “qu’il pourrait y avoir une altération du jugement”.

Pelosi a ajouté lors de sa conférence de presse: “Ce que j’ai dit à propos du président, c’est que nous ne savons pas si quelqu’un qui – je n’ai pas dit cela, j’en ai cité d’autres pour dire qu’il y a ceux qui disent que quand vous êtes sur stéroïdes et / ou si vous avez le COVID-19 ou les deux, cela peut altérer le jugement, mais encore une fois, c’est aux médecins et aux scientifiques de le déterminer. ” En réponse, Trump a retweeté plusieurs messages suggérant que Pelosi tente de renverser son administration, en écrivant lui-même: “Crazy Nancy est celle qui devrait être sous observation. Ils ne l’appellent pas Folle pour rien!”