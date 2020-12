Whitney Houston aura son propre biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody. Sony est sur le point de signer son protagoniste, puisque tout indique que Naomi Ackie donnera vie au chanteur.

Selon Variety, Ackie est en négociations finales pour faire la une du film réalisé par Stella Meghie et scénarisé par Anthony McCarten.

Nous avons passé la majeure partie de l’année écoulée à rechercher une actrice capable de représenter Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été ému par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale tout en apportant l’humanité à sa vie intérieure », a déclaré Meghie.

Le test de la caméra de Naomi Ackie était si puissant qu’il m’a donné la chair de poule. Bien que la voix incomparable de Whitney soit utilisée pour toutes les chansons, l’extraordinaire gamme d’acteurs de Naomi lui permet de capturer avec brio le charme unique de Whitney, le pouvoir des stars et bien sûr ses luttes personnelles. Je ne peux pas imaginer un meilleur ajustement pour ce rôle emblématique », a déclaré Clive Davis, l’un des producteurs du film.

Je veux danser avec quelqu’un raconte la vie de Houston, artiste derrière des tubes comme I Will Always Love You et How Will I Know. L’interprète, décédée en 2012, a fait ses débuts d’actrice en 1992 avec The Bodyguard. Le biopic devrait sortir en salles à Thanksgiving 2022.

Ackie a récemment remporté un BAFTA pour son rôle dans la série Netflix The End of the F *** Ing World. Il est également apparu dans des films tels que Star Wars: The Rise of Skywalker et Lady Macbeth.

Source: Excelsior