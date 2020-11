La petite-fille de Joe Biden partage un moment tendre sur les réseaux sociaux quelques instants après que leur famille a appris que l’ancien vice-président avait été élu 46e président des États-Unis. Samedi après-midi, Naomi Biden, la fille de son fils Hunter, s’est rendue sur Twitter pour partager un instantané émouvant de toute la famille étreignant le président élu avec une simple légende: “11.07.20”.

La photo, qui présente plusieurs membres de la famille Biden, montre le jeune homme de 77 ans les embrassant tous alors qu’il sourit à la caméra. Le cliché a accumulé plus de 162 000 likes et plus de 21 000 partages au total entre les retweets et les retweets cités au moment de la rédaction de cet article. Avec plusieurs Américains prenant la section des commentaires, l’actrice de The Good Doctor Tamlyn Tomita a répondu: “Merci d’avoir partagé la joie de votre famille avec nous – c’est maintenant la joie de notre nation.”

11.07.20 pic.twitter.com/HHVJMmIoAW – Naomi Biden (@NaomiBiden) 7 novembre 2020

L’étudiante en droit de Columbia, âgée de 26 ans, a non seulement été une ardente défenseure de son grand-père au fil des ans, mais elle est restée une figure inébranlable à ses côtés au fil des ans. Nommée d’après sa fille d’un an, décédée en 1972 aux côtés de sa première femme, Neilia, Naomi a eu l’occasion d’assister à des événements importants avec Biden alors qu’elle était vice-présidente de l’administration Obama. Participant à différents voyages internationaux avec ses grands-parents, Naomi a visité plusieurs pays, dont la Nouvelle-Zélande, la Turquie et la Chine, parmi quelques-uns.

Après une longue et difficile saison électorale et un examen de quatre jours des votes restants dans une poignée d’États, la course entre Trump et l’ancien vice-président a été officiellement déclenchée samedi matin. À la suite des élections du 3 novembre, les électeurs ont élu Biden comme leur 46e président des États-Unis, selon les projections, après que les analystes ont découvert que la Pennsylvanie le propulsait au-dessus des 270 votes électoraux nécessaires.

Dans une déclaration écrite samedi, Biden a déclaré qu’il était “honoré et humilié” par la confiance que la nation lui a accordée et à Madame la vice-présidente élue, Kamala Harris. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique”, a déclaré Biden. «Avec la campagne terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de nous unir en tant que nation. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien que nous ne pouvons pas faire si nous le faisons ensemble.

Alors que Biden est le vainqueur prévu de l’élection et sera inauguré le 20 janvier 2021, Trump a déjà déclaré que lui et sa campagne contesteraient bon nombre des résultats en demandant un recomptage de plusieurs États en question ou en contestant la décision du tribunal. Jusqu’à présent, il n’a pas concédé et allègue, sans aucune preuve, une fraude électorale généralisée en faveur de Biden.