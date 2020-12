La star du tennis Naomi Osaka a suscité des commentaires lors de l’US Open en portant des masques avec les noms de Trayvon Martin, Breonna Taylor et d’autres victimes de violence policière ou de profilage racial. Elle est récemment apparue sur la couverture de Vogue et portait un masque facial avec un nom différent. Elle a rendu hommage à Emmett Till, un Afro-Américain de 14 ans qui a été assassiné le 28 août 1955.

Selon History Channel, Till est entré dans un magasin le 24 août 1955 et a acheté des bonbons à Carolyn Bryant. Il n’y avait aucun témoin dans le magasin, mais elle a affirmé plus tard que Till “l’a attrapée, lui a fait des avances obscènes et lui a sifflé le loup alors qu’il sortait.” Son mari, Roy Bryant, et son demi-frère ont ensuite forcé Till à monter dans leur voiture tôt le matin du 28 août, puis l’ont attaché à un fan d’égreneur de coton avec du fil de fer barbelé et l’ont jeté dans la rivière Tallahatchie. Cet acte les a suivis en battant Till presque à mort, en lui arrachant l’œil et en lui tirant une balle dans la tête.

Le designer Virgil Abloh a créé le masque avec le nom de Till, ainsi que d’autres pour la séance photo. L’un comportait les mots «Pour la liberté» tandis qu’un autre disait «Speak Up». Les masques ont ensuite été utilisés pour la couverture de Vogue dans laquelle Osaka a expliqué comment la pandémie avait changé la façon dont elle prêtait attention aux événements dans le monde environnant.

“En tant que joueurs de tennis, nous sommes tellement concentrés sur ce qui se passe sur le court, et nous pensons que notre vie est en quelque sorte déterminée par le fait que nous gagnons un match ou non”, a déclaré Osaka dans l’histoire de Vogue. “Ce n’est pas vrai. Je pense que la pandémie m’a donné la chance d’aller dans le monde réel et de faire des choses que je n’aurais pas pu faire sans elle.

“J’ai l’impression que c’est quelque chose qui s’est construit en moi pendant un moment. J’ai regardé les trucs de Trayvon descendre. Pour moi c’était super effrayant. Je voyage tellement au cours de l’année que je ne connais pas toujours les nouvelles. centré aux États-Unis. Mais lorsque la pandémie a frappé, il n’y a pas eu de distractions. J’ai été obligé de regarder. “

Lorsqu’Osaka portait des masques avec les noms de sept victimes, elle a reçu des commentaires de plusieurs personnes différentes. La mère de Martin, Sybrina Fulton, et Marcus Arbery, le père d’Ahmaud Arbery, ont tous deux enregistré des vidéos remerciant Osaka. Ils ont remercié la star du tennis pour son soutien et l’ont invitée à «botter les fesses» à l’US Open. Osaka a finalement remporté la victoire, remportant son troisième titre du Grand Chelem.