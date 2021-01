N

aomi Watts a déclaré qu’elle était souvent mal comprise en tant qu’acteur, niant qu’elle ne faisait que des films sombres, insistant: «Je ferai n’importe quoi pour la blague.»

L’acteur australien, 52 ans, connu pour ses rôles dans des films sérieux et souvent sombres, notamment The Impossible, Luce et 21 Grams, a déclaré qu’elle avait adopté la comédie au cours des 12 derniers mois pendant la pandémie car elle avait besoin de «rire».

Parlant d’être incompris en tant qu’acteur, Watts a déclaré à Vogue Australia: «Ouais, écoute, je ne peux que me faire, bien. Je pense que j’ai beaucoup plus ouvert pendant Covid … J’avais besoin de rire. J’aimais que d’autres personnes se moquent de certaines choses stupides, moi m’envoyant. Je ferai n’importe quoi pour la blague!

La star a également parlé de la perte de son père, Peter, âgé de sept ans. Il est mort d’une overdose d’héroïne.

La star a déclaré qu’elle était toujours aux prises avec la tragédie dans la cinquantaine.

«Ayant grandi en perdant mon père à un très jeune âge, je pense que c’est une histoire que je connais bien; il se règle encore à l’âge de 52 ans », a déclaré Watts. «Grâce à cela, vous perdez une partie de vous-même … vous vous sentez comme si vous n’êtes pas complètement formé d’une manière.

(

Watts dans l’éditorial du magazine de mode

/ Carin Backoff)

L’actrice nominée aux Oscars a déclaré avoir parfois des réactions émotionnelles en parlant de son défunt père.

«Cela m’est arrivé en quelque sorte l’autre jour et je me sentais vraiment gêné d’avoir une réaction émotionnelle», a déclaré Watts.

Watts, qui s’est séparée de son partenaire Liev Schreiber en 2016 avec qui elle a deux enfants, a également évoqué brièvement sa relation avec l’acteur et la star de l’émission The Morning, Billy Crudup. «Nous allons garder cela privé pour le moment et voir où nous allons», dit-elle.

Watts revient à l’écran ce mois-ci dans le film australien Penguin Bloom. Le film Netflix se concentre sur une famille qui adopte un poussin de pie blessé à la suite d’un accident qui laisse le personnage de Watts paralysé.

(

La dernière édition de Vogue est maintenant disponible.

/ Carin Backoff)

Watts a été approchée pour ses réflexions sur le film par son vieil ami, la productrice Emma Cooper.

Décrivant avoir reçu la présentation du film, elle a déclaré: «C’était une matinée paresseuse au lit avec les enfants. Et je l’ai juste sorti et j’ai vu beaucoup de ces images vraiment fascinantes qui étaient si belles, et quelque chose à partager avec les enfants.

“C’était une si belle histoire sur la façon dont une famille brisée se rassemble et se répare, et une histoire d’espoir et de résilience.”