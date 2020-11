NASCAR a annoncé en juillet que le voyage prévu à Nashville, Tennessee pour une cérémonie de remise des prix ne se produirait pas en raison du COVID-19. Des questions restaient sur la manière dont l’organisme de sanction de la course honorerait les trois vainqueurs de la série supérieure, et il y a maintenant une réponse. NASCAR a dévoilé un calendrier de diffusion pour le 2020 NASCAR Awards Show.

Selon un communiqué de presse, les prix auront lieu le mercredi 18 novembre. NBC Sports Network diffusera la cérémonie, qui débutera à 20 h HE. Kelli Stavast de NBC Sports et Marty Snider d’ESPN co-animeront l’émission spéciale de 90 minutes, qui récompensera les trois champions – le vainqueur de la Cup Series Chase Elliott, le vainqueur de la NASCAR Xfinity Series Austin Cindric et le vainqueur de la NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series Sheldon Creed . La star de country Chris Stapleton ouvrira le spectacle avec le début télévisé de sa chanson, “Arkansas”, de son prochain album “Starting Over”.

En plus d’honorer les trois champions de la série, le spectacle des NASCAR Awards 2020 inclura un hommage au septuple champion de la Cup Series Jimmie Johnson. Le pilote vétéran a officiellement pris sa retraite après la finale de la saison 500 de dimanche afin de passer du temps avec sa famille et de participer à IndyCar.

NASCAR reconnaîtra plusieurs autres pilotes au cours de la soirée. L’émission mettra en lumière le gagnant du prix d’excellence Bill France, le pilote le plus populaire 2020 dans chaque série et le Sunoco Rookie of the Year dans chaque série. De plus, NASCAR mettra en avant les finalistes du Prix humanitaire Betty Jane France 2020.

Le spectacle des NASCAR Awards 2019 a marqué la première fois que le gala se dirigeait vers Music City. Les conducteurs ont dévalé Broadway avec des voitures de série dotées de feux de train d’atterrissage tandis que de grands noms montaient sur scène pour remettre des prix. Eddie George, Jay Cutler, Kristin Cavallari et bien d’autres ont pris part à la remise des prix et ont couronné une saison mémorable au cours de laquelle Kyle Busch a remporté son deuxième championnat de la Cup Series. NASCAR avait prévu de retourner à Nashville en 2020, mais la pandémie de coronavirus a perturbé le calendrier.

“Avec l’incertitude entourant le coronavirus et son impact sur l’industrie, la semaine des champions NASCAR de cette année et les prix de la série NASCAR Cup qui devaient initialement avoir lieu à Nashville ne se produiront pas”, a déclaré l’organisation dans un communiqué. “Les champions de la NASCAR Cup Series 2020, de la NASCAR Xfinity Series et de la NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series seront célébrés à la fin de la saison avec plus de détails à venir. Nous sommes impatients de revenir à Nashville en 2021.”