La saison 2020 de NASCAR a présenté des épaves massives, des courses reportées et des discussions sur la justice sociale, qui se sont tous combinés pour créer un calendrier mémorable. Désormais, la saison et les plus grands pilotes du sport occuperont le devant de la scène dans le cadre d’une nouvelle série documentaire. NASCAR s’est associé au groupe MotorTrend pour créer NASCAR 2020: Under Pressure.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle série documentaire débute le 31 octobre, exclusivement sur l’application MotorTrend. Le premier épisode, «Hit the Brakes», commence après l’accident de Ryan Newman dans le Daytona 500 d’ouverture de la saison et suit les premières courses du calendrier. L’épisode couvre également le report forcé du COVID-19 qui a mis fin à la saison.

La série se poursuit avec un deuxième épisode, “United We Stand”, qui se concentre sur le seul pilote noir de la Cup Series, Bubba Wallace, et la pression pour interdire le drapeau confédéré. La série se poursuit avec un épisode présentant le retour de Newman au Daytona International Speedway, le premier tour des séries éliminatoires de la Cup Series et l’ensemble des huitièmes de finale qui se sont terminés dimanche.

NASCAR 2020: Under Pressure comportera sept épisodes au total, dont deux n’ont pas encore été filmés ou montés. Le sixième épisode se concentre sur les huitièmes de finale et les éliminations finales qui auront lieu. Le septième épisode se concentrera sur la course de championnat à Phoenix. Quatre pilotes participeront mais un seul terminera la journée en tant que champion.

«Notre public aspire à des histoires profondément enracinées dans leurs intérêts automobiles, mais qui offrent également quelque chose au-delà de ce qui est sous le capot», a déclaré Alex Wellen, président mondial et directeur général du groupe MotorTrend, dans un communiqué. «Cette série documentaire place les fans dans le siège du conducteur, leur offrant une vue complète de ce que c’est que de participer à NASCAR pendant ce qui est devenu la saison la plus transformatrice et la plus difficile du sport. Nous sommes ravis de partager NASCAR 2020: SOUS PRESSION avec le monde. “

L’application de streaming MotorTrend héberge plusieurs programmes pour les passionnés d’automobile. MotorTrend OnDemand a chaque épisode du Top Gear original qui mettait en vedette Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May. De plus, l’application de MotorTrend a des épisodes de Overhaulin de Chip Foose, la série originale Roadkill et plusieurs autres émissions auto-centrées. Il existe même une énorme collection NASCAR avec des courses classiques et d’autres séries documentaires.

Le coût de MotorTrend OnDemand est de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour un abonnement d’un an. Payer pour le service offre une expérience sans publicité et un accès anticipé à des émissions populaires. L’application MotorTrend est disponible sur Apple TV, Roku Box, Google Chromecast, Xbox et Amazon Fire TV.