Kyle Larson est officiellement éligible pour revenir en Cup Series pour la saison 2021. NASCAR a réintégré l’ancien pilote de la Chevrolet Camaro N ° 42 Chip Ganassi Racing après une longue suspension en raison de son utilisation d’une insulte raciale. Désormais, Larson peut signer avec n’importe quelle équipe qui lui donnera un siège.

NASCAR a officiellement pris la décision de réintégrer Larson lundi après-midi et a laissé tomber la nouvelle avec une déclaration sur les médias sociaux. “NASCAR continue de donner la priorité à la diversité et à l’inclusion dans notre sport”, a déclaré l’organe de sanction dans un communiqué. “Kyle Larson a satisfait aux exigences fixées par NASCAR et a pris plusieurs mesures volontaires pour mieux se former afin qu’il puisse utiliser sa plateforme pour aider à combler le fossé dans notre pays. La suspension indéfinie de Larson a été levée. Aux termes de son réintégration, il sera autorisé à reprendre toutes les activités de course NASCAR à compter du 1er janvier 2021. “

Aux termes de sa réintégration, Larson devra prendre part à plusieurs allocutions, espacées du présent jusqu’en 2023. Il partagera ses expériences avec les communautés de séries hebdomadaires, d’e-sports et de courses de terre de NASCAR. Larson devra également suivre des cours de formation et d’engagement supplémentaires jusqu’en 2023. Une autre exigence est qu’il devra continuer à travailler avec l’Urban Youth Racing School (UYRS) et Rev Racing tout en assurant l’encadrement et le mentorat des jeunes pilotes.

Adam Stern du Sports Business Journal a initialement rapporté que le pilote de 28 ans avait demandé sa réintégration le 16 octobre. L’organe de sanction du Racing n’avait pas pris de décision immédiate à l’époque, choisissant plutôt de mener des discussions internes sur Larson tout en ayant également conversations avec lui. Larson a également dû suivre la formation de sensibilité requise après avoir utilisé le mot N pendant une course virtuelle.

En plus de terminer la formation, Larson a embauché un entraîneur en diversité, Doug Harris du groupe Kaleidoscope. Il a passé du temps à travailler dans la communauté de Minneapolis, à participer à des collectes de nourriture et à visiter le centre communautaire de la légende olympique Jackie Joyner-Kersee à Saint-Louis. Il est resté à l’écart de la Cup Series tout en continuant à se renseigner sur les questions raciales, ne participant qu’aux événements de la World of Outlaws Sprint Car Series.

“Depuis avril, j’ai beaucoup réfléchi. J’ai réalisé à quel point je savais peu de choses sur l’expérience afro-américaine dans ce pays et le racisme en général”, a déclaré Larson dans un long article sur son site Web. “M’éduquer est quelque chose que j’aurais dû faire il y a longtemps, car cela aurait fait de moi une meilleure personne – le genre de personne qui ne jette pas par hasard un mot horrible et raciste. Le genre qui fait un effort pour comprendre la haine et l’oppression qu’elle symbolise et la profondeur de la douleur qu’elle a causée aux Noirs tout au long de l’histoire et encore à ce jour. Il était plus que temps pour moi de me taire, d’écouter et d’apprendre. “

Avec son officiel de réintégration, Larson peut maintenant se concentrer sur la recherche d’une nouvelle équipe pour la saison 2021. Chip Ganassi Racing n’est pas une option car l’équipe a amené Ross Chastain sur la Chevrolet Camaro n ° 42. De même, Joe Gibbs Racing a une liste complète après avoir remplacé Erik Jones par Christopher Bell. Il existe deux options principales dans Hendrick Motorsports et Stewart-Haas Racing, car les deux équipes ont apparemment un siège ouvert.

Clint Bowyer quittera la Ford Mustang SHR n ° 14 après avoir annoncé sa retraite tandis qu’Alex Bowman passera de la Chevrolet Camaro n ° 88 HMS à la n ° 48. La n ° 88 est actuellement vide et Larson pourrait devenir le quatrième pilote de l’équipe. .