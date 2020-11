La saison NASCAR s’est terminée dimanche lorsque Chase Elliott a remporté la finale de la saison 500 et a remporté son premier championnat de la Cup Series. Un jour plus tard, l’organisme de sanction de la course a révélé le dernier candidat pour la saison 2021. NASCAR a donné un aperçu de la nouvelle série Netflix de Kevin James, The Crew.

NASCAR a publié un bref teaser sur Twitter qui a servi de premier aperçu de la prochaine série inspirée de la course. James se tenait à l’arrière-plan avec un casque d’écoute de l’équipe de course tandis que de la fumée s’envolait autour de lui. L’avant de la Chevrolet Camaro n ° 74 Fake Steak se trouvait au premier plan. Le bref clip ne fournissait aucune autre information que celle de dire que l’émission “allait bientôt”.

La saison 2020 est dans les livres. Voici un aperçu d’un nouveau candidat à venir en 2021! @NetflixIsAJoke | @KevinJames pic.twitter.com/0aB4AKHxyX – NASCAR (@NASCAR) 9 novembre 2020

Selon NASCAR, la sitcom multi-cam sera présentée en première sur Netflix en 2021. James joue le rôle de chef d’équipe pour l’équipe fictive de Bobby Spencer Racing. «Lorsque le propriétaire démissionne et passe l’équipe à sa fille, James se retrouve en désaccord avec la génération Y dépendante de la technologie qu’elle commence à faire appel à la modernisation de l’équipe. Freddie Stroma incarne Jake Martin, pilote charismatique du faux steak n ° 74 de l’équipe. -voiture sponsorisée. “

Une des équipes de NASCAR s’est précédemment associée à la série Netflix pour filmer une action de course authentique. Spire Motorsports a changé la Chevrolet Camaro n ° 77 de Reed Sorenson en voiture n ° 74 Fake Steak. Sorenson a ensuite conduit la voiture de télévision pendant le FireKeepers Casino 400 et le Consumers Energy 400 pendant que les caméras capturaient des images.

James sera la vedette et la production exécutive de la série Netflix centrée sur NASCAR. Jeff Lowell (The Ranch, Two and Half Men, Spin City) est l’auteur, le showrunner et le producteur exécutif. Jeff Sussman (The King of Queens, Paul Blart: Mall Cop, True Memoirs of an International Assassin) se réunit avec James tout en rejoignant Todd Garner (Tag) et Andy Fickman (Playing With Fire, The Game Plan) en tant que producteurs exécutifs de la série. Le directeur général du marketing du divertissement de NASCAR Matt Summers et le directeur numérique Tim Clark rejoignent tous deux la série en tant que producteurs exécutifs tout en ajoutant de l’authenticité.

L’équipage comprend également Gary Anthony Williams, Dan Ahdoot, Sarah Stiles et Jillian Mueller. Selon Deadline, Williams joue Chuck, le chef d’équipe qui se méfie de la technologie. Il “l’a dans” pour le pilote de l’équipe, interprété par Stroma, en raison du nombre d’accidents. Mueller dépeint Catherine, la nouvelle propriétaire de l’équipe. Stiles joue Beth, l’intérêt amoureux de James. Enfin, Ahdoot dépeint Amir, le nouveau membre de l’équipe qui «aime secrètement la nouvelle technologie».