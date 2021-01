Avec 2021 débutant vendredi, les gens du monde entier ont réfléchi à l’année précédente et aux moments difficiles. Natalia Bryant faisait partie de ce groupe alors qu’elle partageait un puissant message de fin d’année. Elle a posté une photo se montrant à son point le plus bas, que personne ne savait.

L’image publiée sur ses histoires Instagram montrait la fille aînée de feu Kobe Bryant debout à l’extérieur et souriant devant la caméra. Elle avait l’air très heureuse sur la photo, mais Natalia a expliqué que cela montrait que “on ne sait jamais vraiment” ce que quelqu’un traverse à un moment donné. Cette publication faisait partie d’une tendance sur les médias sociaux où d’éminentes célébrités publient plusieurs photos significatives en réponse à des demandes spécifiques. Natalia avait initialement répondu à la demande d’une photo de “tu es au plus bas mais personne ne le savait”.

“Je pense vraiment qu’il est si important de trouver votre cercle proche de personnes de confiance et de pouvoir leur exprimer vos sentiments lorsque vous êtes déprimé ou ne vous sentez pas comme vous-même”, a-t-elle écrit dans une longue légende. “C’est aussi beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais sachez simplement que vous n’êtes jamais seul. C’est quelque chose que j’ai appris tout au long de cette année et je continue à travailler avec l’aide de ma famille et d’amis proches.”

L’année 2020 a été tragique pour la famille Bryant. Kobe et sa fille Gianna sont décédées dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier alors qu’elles se rendaient à un tournoi de basket-ball à Thousand Oaks. Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a jugé l’accident comme un accident.

Depuis la mort de Kobe et de Gianna, les membres survivants de la famille leur ont publié des hommages sur les réseaux sociaux à des dates importantes, notamment les anniversaires et les jours fériés. Par exemple, Natalia a publié une photo sur Instagram au début du mois de mai à l’occasion du 14e anniversaire de Gianna. Le message montrait les deux sœurs se serrant dans leurs bras lors d’un événement.

“Joyeux 14ème anniversaire Gigi! [heart emoji] Votre sourire me manque tous les jours mais je sais que vous nous souriez toujours du ciel avec papa. JE T’AIME [angel emoji]», A écrit Natalia dans la légende du message. De même, la mère Vanessa Bryant a publié plusieurs hommages à sa fille sur les réseaux sociaux, avec une demande spéciale.

Vanessa a posté une photo d’elle-même portant un bracelet rouge portant le nom de Gianna. “Gianna adorait porter un nœud rouge sur toutes ses photos d’école. Le rouge signifie l’amour et la vie”, a-t-elle expliqué dans la légende. «Pour commémorer l’anniversaire de Gigi aujourd’hui, pensez à porter du rouge, sous-titrez un acte de gentillesse ou montrez comment vous allez jouer à la manière de Gigi puisqu’elle a toujours donné tout ce qu’elle a fait et dirigé avec gentillesse.