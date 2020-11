Natalia Tellez montre son petit ami, les fans se souviennent de Chumel Torres | Instagram

Il y a quelques heures, l’actrice et présentatrice de télévision Natalia Téllez, a partagé une publication à côté de son nouveau petit ami, ce qui a immédiatement amené ses followers à se souvenir d’elle. Chumel Torres qui était son ancien partenaire dans les commentaires d’Instagram.

Le nom de Natalia Téllez et Chumel Torres est devenu très populaire ces dernières semaines, après la reprise de la romance qu’ils avaient eue il y a quelque temps, qui est devenue assez à la mode car ils sont tous les deux géniaux. Personnalités Internet et célébrités, en particulier Chumel qui a été impliqué dans diverses controverses sur Twitter.

Toute nouvelle liée à eux deux jusqu’à aujourd’hui devient immédiatement une tendance, d’autant plus qu’ils formaient tous les deux un très beau couple malgré cela, les deux Natalia Tellez comme l’animateur du programme “El Pulso de la República”, ils ont déjà des partenaires, dont Chumel Torres qui est récemment devenu père.

Natalia Téllez entretient actuellement une relation amoureuse avec le photographe Antonio Zabala, qui est également guitariste et ingénieur, selon “l’intro” de son compte Instagram officiel où nous avons vu plusieurs photographies dans lesquelles ils apparaissent ensemble vraiment mignons, tous deux en La candidature de Natalia ainsi que celle d’Antonio.

Désolé je suis devenu une personne très ringarde … Si vous êtes moi il y a quelques années donnez-moi un Follow “, description qu’il a utilisée dans la publication.

Les premiers commentaires qu’elle a sur la publication, qui se compose de deux photographies extrêmement tendres, sont de certains de ses compagnons de “Netas Divinas” dont Consuelo Duval, Daniela Magun et même son petit ami Antonio Zabala, où les deux dans leurs commentaires disent qu’ils s’aiment.

Dans la première image, Natalia Téllez apparaît serrant le cou de son mec et lui donnant un tendre baiser sur la joue, dans la seconde, comme prévu de leurs personnalités, c’est quelque chose d’assez comique, Natalia mord la joue de Zabala dans la mesure où il le fait une drôle de tête.

La chose intéressante à propos de cette publication dans la boîte de commentaires, c’est à partir du moment où ses adeptes ont commencé à écrire et c’est que beaucoup peut-être par une petite moquerie ont écrit “Chumibebé n’aimera pas ça”, d’autres se sont simplement souvenus du nom de Chumel Torres sans raison, même parmi les 322 commentaires, il y en avait un qui affirmait ou plutôt soulignait l’immense ressemblance du photographe avec le chauffeur.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Bien que la relation entre Chumel Torres et Natalia Tellez C’était assez court, à vrai dire cela ne faisait que quelques mois, tout le monde continue de le commenter à ce jour.

Les personnalités des deux sont un peu similaires, même si bien sûr, il y a des problèmes dans lesquels ils ont des positions différentes, malgré cela, ils ont réussi à bien s’entendre.

Malheureusement, la relation n’a pas tellement avancé et ils ont pris fin, cependant, Chumibebé comme José Manuel Torres Morales est connu, nom complet de Chumel Torres, affirme qu’il n’a rien de négatif à dire sur Natalia Téllez, au contraire, il affirme que c’était l’une des plus belles relations qu’il a eues et qu’elle est une excellente femme.

Quant à Natalia Téllez, elle s’est caractérisée par le fait d’être une animatrice et une personnalité Internet extrêmement belle et charmante, elle attire l’attention de tous par sa personnalité, ses beaux yeux marrons et, surtout, sa douceur, que ce soit à la télévision, au cinéma ou dans toute présentation publique. voler immédiatement les regards.

En ce qui concerne leur relation actuelle avec le photographe Antonio Zabala, ils ont été vus comme extrêmement affectueux et surtout amoureux, à cause de cela, nous espérons qu’ils continueront ainsi pendant longtemps.

Lire aussi: Natalia Téllez révèle ce qu’elle ne supporte pas chez un homme