Natalia Téllez partage celle qui pourrait être sa plus grande peur! | Instagram

L’animateur, mannequin et présentateur de télévision Natalia Tellez Il est apparu dans l’une des vidéos YouTube où il a partagé ce qui pourrait être sa plus grande peur, c’était lors d’une diffusion du programme Filet divin.

Natalia Téllez était aux côtés de Consuelo Duval, Jacqueline Bracamontes et Daniela Magún, dans l’un des épisodes de l’émission animée par “Netas Divinas”, qui est devenue très populaire et est devenue une tendance ces dernières années, encore plus avec la récente participation des beaux pilotes.

La vidéo a été partagée sur la chaîne YouTube d’Unicable le 11 septembre 2018 et s’intitulait “Natalia Téllez et la peur de devenir mère | Divine Net | Channel U”, vous pourriez sûrement être un peu surpris par ce qui précède.

Au début de la vidéo, les membres de la vidéo ont commencé à parler de la maternité car à cette époque Jacqueline Bracamontes était enceinte, un commentaire de Consuelo Duval était que la nouvelle conversation avait commencé entre les compagnons de conduite.

«Ton ventre est comme un berceau», a dit Duval et immédiatement Natalia Tellez Avec un visage surpris, il lui dit de ne pas dire ça, c’était comme une phrase de “grand-mère folle”.

Natalia Téllez ouvre son cœur et explique les raisons pour lesquelles elle a peur de devenir mère. Pensez-vous la même chose que notre Divine Net? “, Description de la vidéo.

Avant de commencer à enregistrer, ils parlaient des peurs et des phobies que chacun avait, avant que Jacquie Bracamontes ne dise à Natalia d’accepter le fait qu’elle avait la phobie de devenir mère, avant cela, ses collègues étaient d’accord avec le commentaire de Bracamontes et attendait impatiemment la réponse de Natalia Tellez.

Ça me fait peur, os au final, je pense, je considère et j’ai beaucoup travaillé je suppose parce que surtout parce que j’ai perdu ma mère très jeune, et littéralement ma famille s’est dissoute, une mère c’est la racine et je pense qu’à partir de là j’ai eu une idée comme ça du coup C’est plus facile si vous optez pour le vôtre … », mentionna le jeune conducteur.

Natalia Téllez a déclaré qu’étant indépendante, elle ne souffrirait pour personne puisque personne n’aurait besoin d’elle, mais elle est arrivée à la conclusion qu’elle finirait par ressentir plus de douleur en essayant de ne pas s’impliquer.

Il affirme y avoir beaucoup travaillé et affirme qu’il s’agit de mûrir le fait de ne pas l’avoir peur engagement, malgré cela, elle continue à travailler sur sa personne pour surmonter cette peur ou cette phobie qu’elle ressent non seulement à propos de l’engagement mais aussi de devenir mère.

Avant la réponse qu’il a donnée Natalia Tellez son amie et également partenaire de conduite Daniela Magún, une ancienne membre du groupe Kabah, a mentionné que depuis un certain temps elle a réussi à rencontrer ses collègues dont Natalia, elle est sûre que la jeune fille de 34 ans pourrait facilement être une excellente mère, également à cause de la simple fait de la façon dont elle traite son animal de compagnie et de la façon dont elle est, elle est sûre qu’elle ferait un très bon rôle en tant que maman.

Avant les paroles évoquées par l’interprète de “La rue des sirènes” elle était sur le point de se casser la voix, elle l’a même admis au début de son micro discours, à ce moment-là, Consuelo Duval et Jacqueline Bracamontes étaient très bien d’accord avec ledit commentaire droite.

Natalia Téllez est actuellement en couple avec le photographe Antonio Zabala, jusqu’à présent ils sont tous les deux assez amoureux, c’est peut-être qu’elle a déjà surmonté sa peur de l’engagement, espérons-le car ce serait vraiment adorable de la voir porter une robe de mariée avec celui dont nous sommes sûrs sera magnifique.

