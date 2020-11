Natalia Tellez révèle ce qu’elle ne supporte pas chez un homme | Instagram

L’animatrice, actrice et présentatrice de télévision Natalia Tellez Elle est connue pour sa beauté monumentale et sa silhouette stylisée, elle participe actuellement à l’émission netas divinas et est co-animatrice de l’émission qui est le masque il y a quelques mois, elle a révélé qu’elle était la moins soutenue chez un homme lors d’une transmission des netas.

La vidéo a été partagée il y a deux mois sur la chaîne Unicable, où Maribel Guardia, Consuelo Duval, Daniela Magun, Paola Rojas et elle-même étaient présentes. Natalia Tellez.

Chacune des personnes présentes s’est vu poser une question à laquelle elles devaient répondre immédiatement, elles ont donné leur avis quelque chose rapidement et leurs collègues ont parfois fait quelques commentaires, quand il était temps de demander à Natalia Téllez, elle a révélé que c’était ce qu’elle pouvait supporter le moins. Dans un seul homme.

Qu’est-ce que vous aimez le moins physiquement chez un homme et seriez-vous capable de dire à votre partenaire de se faire opérer? »Il demande ce qu’ils ont fait à Natalia Téllez.

Fils qui sent horrible non, je pense que tout le reste est quelque chose de chimique, parce que si tu n’aimes pas ça, comme s’il est ici chauve, tu lui achètes une casquette, s’il est en surpoids … Tout cela peut être résolu “, commenté.

Elle a précisé qu’elle comprenait que c’était une question de chimie, à laquelle Maribel Guardia a immédiatement révélé qu’elle avait en fait raison, car la chimie entre deux personnes influence grandement ce que pour quelqu’un, leur partenaire peut sentir délicieux, pour d’autres personnes, cela peut être cela. ont une odeur extrêmement forte et même désagréable.

Elle a même partagé une anecdote avec un ami proche, peut-être qu’à certaines occasions vous avez vécu la même chose, alors faites attention quand quelqu’un aime l’odeur de votre partenaire!

Cet entretien a conduit Daniela Magun à lui rappeler un événement dans la vie de Natalia Tellez, ce qu’elle avait peut-être ignoré pendant quelques années et c’est qu’elle a pratiquement fait son commentaire sur une anecdote sur laquelle elle a passé du temps après une histoire d’amour.

Bien que Natalia Téllez était très nerveuse, elle a fini par le dire, et c’était quelque chose de vraiment drôle à cause de ce qu’elle venait de dire, elle a mentionné qu’à l’âge de 15 ans, elle sortait avec une personne qui était dédiée à la musique et qui était D’âge légal, sa mère n’était donc manifestement pas d’accord avec la relation, mais elle prétend que c’était leur plus longue relation nuptiale qu’ils ont duré environ six ans ensemble, car il était plus âgé que ses 7 ans.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Peut-être que le plus drôle pour elle et ses connaissances, c’est qu’après avoir mis fin à leur relation, c’est qu’il a coïncidé que plus d’une personne à un moment donné quand ils l’ont rencontrée, ils lui ont demandé de manière discrète, comment elle pouvait supporter son odeur. ex partenaire, du fait qu’il ne se baignait pas constamment (comme l’a souligné Téllez), son odeur était donc extrêmement forte.

A ceci un peu désolé Natalia Tellez Elle a confirmé que peut-être était-ce dû au fait qu’elle était déjà tellement habituée à lui, c’était qu’elle avait arrêté de sentir son odeur, même si elle pouvait également appliquer le fait de la chimie qu’elle avait avec lui et qu’elle aimait son odeur, selon le cas. mentionné par Maribel Guardia.

À des occasions constantes, Natalia Téllez nous a divertis avec ses anecdotes et commentaires précis lors de la transmission de Filet divinC’est une personne extrêmement douce, ingénieuse, talentueuse, créative et surtout belle qui a conquis le cœur des téléspectateurs et de ses propres collègues.

Lire aussi: Comme une sirène!, Natalia Téllez avec très peu sous l’eau