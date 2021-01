Natalia Téllez glisse Ils laissent les fans choqués! | Instagram

L’hôte et l’actrice Natalia Tellez a de nouveau impressionné ses adeptes, avec cette image, il a montré que le transparents Ce n’est pas seulement un signe d’attractivité mais aussi de romance et d’innocence.

A 35 ans, la belle animatrice du programme “Netas Divinas” a la chance de paraître beaucoup plus jeune qu’elle, bien sûr il faut prendre en compte qu’elle doit aussi avoir une routine beauté, une bonne nutrition et son teint aussi aide beaucoup.

Natalia Tellez a réussi à conquérir ses plus de trois millions d’adeptes non seulement avec ses publications qui sont honnêtement pratiquement une œuvre d’art, du fait qu’elles jouent toujours avec les lumières, les scènes et sa belle silhouette font une combinaison parfaite, mais aussi parce que le fait d’avoir une personnalité qu’il parvient à conquérir à partir du moment où il commence à parler.

Dans son image Instagram bien que n’étant pas à jour, comme il l’a partagée le 7 janvier 2017, c’est un Photo En noir et blanc, pour commencer, cela donne à l’image une touche mystique et même romantique, malgré cela, ce qui est le plus frappant est le fait qu’elle porte une robe transparente, même s’il est évident qu’elle ne porte rien. son corps naturel Natalia Tellez il savait très bien gérer l’affaire pour ne pas trop montrer quelque chose.

En leur parlant … Vous ne pouvez pas les voir … Mais je peux “, écrit Natalia Téllez.

Il est évident que dans sa description il fait référence à ses charmes et quant à ce à quoi il se réfère, que les autres ne peuvent pas les voir, c’est parce que dans le montage de la photographie il a décidé de brouiller cette partie de l’image pour que rien ne soit distingué. La seule chose que l’on puisse voir, c’est qu’il ne porte rien, à partir de là, il est impossible de voir quoi que ce soit.

Tu es ravissante “,” Woaoo mon amour, tu as l’air délicieuse, belle, précieuse … “,” Voyons les voir tout le monde veut les voir “, ont écrit des internautes.

Bien qu’elle partage constamment du contenu sur son compte Instagram, l’hôte ne montre pas souvent d’images où sa silhouette ressemble, la réponse à cela a été partagée par Natalia elle-même dans une émission de “Netas Divinas”, déclarant qu’à certaines occasions, les commentaires de certains internautes étaient un peu obscènes et il préférait les éviter.

Récemment Natalia Tellez a participé au quiz show Who is the Mask? Elle a eu l’opportunité de rouler aux côtés d’Omar Chaparro, même si elle était déjà un peu connue pour avoir fait partie des animateurs de l’émission matinale Hoy, elle a réussi à avoir un public plus large ou plutôt des adeptes avec le premier programme, d’ailleurs qu’à chaque émission elle a surpris avec une tenue inspirée par l’un des participants.

Depuis un peu plus de deux ans, la belle animatrice et actrice a également travaillé pour le programme “Netas Divinas” aux côtés de Consuelo Duval et d’autres animateurs importants et personnalités du spectacle tels que Daniela Magún, Jacqueline Bracamontes et Paola Rojas.

Bien qu’elle soit la plus jeune animatrice de l’émission, Natalia Téllez a réussi à y gagner une place importante, elle est sans aucun doute une femme préparée et mature qui sait très bien exprimer ses idées et être empathique avec les autres. a montré à plusieurs reprises lors de diffusions du programme et de quelques vidéos sur Youtube.

C’est grâce au fait que certains de ses fans sont conscients de ses commentaires précis et souhaitent les partager avec d’autres.

