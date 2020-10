Le futur Thor: Love and Thunder de Taika Waititi est l’un des plus attendus de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel de Disney.

C’est un geste risqué qui consiste à porter l’un des moments les plus controversés de la bande dessinée sur grand écran, mais plutôt à étendre la franchise à des endroits inattendus. Alors c’est naturel l’intérêt considérable que tout ce qui concerne le film a suscité, même en pré-production.

Aux rumeurs de tout ce qui pourrait se passer dans l’histoire – la bande dessinée est riche en détails et en fils narratifs très complexes – s’ajoute le fait de la façon dont Jane Foster – interprétée par Natalie Portman – en viendra prendre le contrôle du Mjölnir L’intrigue continuera de la série de bandes dessinées The Mighty Thor ou suivra-t-il des chemins différents?

Natalie Portman l’a clarifié, bien qu’il semble l’avoir fait involontairementia. Dans une récente interview avec Yahoo!, L’actrice a taquiné son rôle dans les films précédents et a presque par accident laissé tomber des données sur ce qui se passera dans l’histoire, précisant qu’elle pourrait montrer, comme dans les bandes dessinées, l’histoire du cancer La mère de Jane Foster.

Le secret de Thor: l’amour et le tonnerre

«Je ne peux pas dire grand-chose. Je suis très excité », a révélé Portman. «Je commence à m’entraîner, à développer mes muscles (…) J’essaie de penser: c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle suit un traitement contre le cancer et est un super-héros de ce côté-là. “

Bien sûr, il est possible que Portman Je parle juste de la série de bandes dessinées sur laquelle le film est basé et dans lequel le cancer du sein subi par l’intérêt amoureux intermittent du Dieu du Tonnerre joue un rôle de premier plan.

L’actrice a évité de clarifier l’extrême et en fait, elle et Taika Waititi ont été discrètes en mentionnant ce qui pourrait se passer dans le film, ce qui amènerait Jane à finir par soulever le Mjölnir.

“Il est très rare que ces types de grands films de divertissement abordent des problèmes plus graves de la vie réelle”, a déclaré Portman dans une interview en octobre dernier. «Je n’en sais vraiment rien. Je n’ai rien vu, mais j’ai entendu les mêmes rumeurs que vous, et c’est excitant d’y penser ”, a-t-il déclaré en réponse à une question d’un fan qui a demandé si nous verrions Jane Foster souffrant d’une maladie grave et au bord de la mort. , comme cela se passe dans la version graphique.

“Nous ne le savons pas. Cette série de bandes dessinées a été une énorme inspiration et a eu une influence sur les premières ébauches », a révélé Waititi plus tôt cette année. Mais chez Marvel, nous changeons toujours tout. Je pourrais dire une chose maintenant, et dans deux ans, ce sera le contraire, ou ça n’existera pas. Nous continuons à écrire même en post-production ».

Dans les bandes dessinées, Jane Foster finit par tenir le Mjölnir, après avoir failli mourir d’un cancer du sein. Recevoir la puissance du marteau de Thor lui a permis de récupérer et pendant un certain temps, de porter l’armure et tenir le symbole de puissance d’Asgard, mais finalement sa force a commencé à faiblir.

Comment pourrait-il en être autrement, une telle responsabilité engendrait un risque: si elle continuait à soutenir les Mjölnir, le pouvoir finirait par la tuer. Mais Jane a continué à le faire au milieu d’un sacrifice suprême, qui a permis à Thor Odinson et à Odin de sauver sa vie au bord de la mort.

Il n’a pas été facile de porter sur grand écran une histoire basée presque entièrement sur Jane Foster, surtout après les désaccords entre Marvel et Portman. Mais les malentendus dans les relations entre l’actrice et le studio semblent avoir été oubliés.

“[Taika] Je feuilletais et lisais cette histoire en créant Ragnarok », a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, dans une interview. «Et je pense que quand il a accepté de retourner faire un autre Thor (…) il nous l’a proposé et nous avons totalement accepté. Nous l’avons aimé. Nous étions en contact avec Natalie. Elle fait partie de la famille MCU, nous l’avons donc réunie avec Taika. Il leur a fallu une réunion pour se parler et se comprendre. En fin de compte, elle a accepté de le faire. “

Même sans trop de détails, il est clair que Marvel a bien l’intention de donner un retour à l’une de ses franchises les plus réussies, comme Thor. Vous y arriverez? Nous devrons attendre un certain temps pour le savoir.