La célèbre actrice a passé une journée à la plage avec sa fille Amalia à construire des châteaux de sable à Byron Bay.

Les rumeurs disent que Byron Bay deviendrait le prochain Hollywood en raison du nombre élevé de célébrités qui ont acheté une propriété en vue d’en faire leur nouvelle maison.

Cette liste, dirigée par les principaux ambassadeurs d’Australie, Elsa Pataky et son mari Chris Hemsworth comprend également Zac Efron, Nicole Kidman et apparemment maintenant Natalie Portman a rejoint.

La star de 39 ans s’est rendue sur le magnifique continent le mois dernier pour travailler sur le nouveau film Marvel, Thor: Love and Thunder, mais a divisé la pandémie COVID-19, ils n’ont pas pu reprendre le tournage et Natalie a choisi de rester avec son mari. et ses deux enfants appréciant l’endroit.

Natalie portait un bikini noir et blanc qu’elle a ensuite recouvert d’une combinaison noire pour se protéger du soleil. Entre château et château, elle et sa fille ont pris un bain dans la mer pour se rafraîchir.

Apparemment, l’architecture du lieu, la nature et la façon détendue des habitants font de l’Australie un endroit très attrayant pour plusieurs célébrités.

Pink, Rita Ora et même Ellen Degeneres sont d’autres célébrités qui aiment l’Australie et souhaitent y vivre. Ellen a dit un jour qu’elle n’excluait pas la possibilité de prendre sa retraite et de déménager en Australie avec sa femme Portia de Rossi.

Nous avons récemment vu que la célèbre sexologue portoricaine, Alessandra Rampolla, s’était également installée à Sydney pour un nouveau projet télévisé.