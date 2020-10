Natalie Portman révèle des détails sur le prochain film de Thor | AP

La belle actrice Natalie Portman Je révèle quelques détails assez intéressants du nouveau film “Thor: l’amour et le tonnerre“Comme apparemment, l’intrigue se concentrera sur son personnage et commencera ses enregistrements au début de 2021.

Le nouveau film “Thor: Love and Thunder” sera réalisé par Taika Waititi, qui a déjà réalisé “Thor: Ragnarok” et mettra également en vedette Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale, qui sera le nouveau méchant, et Tessa Thompson, il tournera autour du caractère de Portman.

Le film devrait sortir sur grand écran le 18 février 2022 si les choses continuent comme prévu et qu’il n’y a pas de problème.

Je ne peux pas vous dire grand-chose, mais je suis très excité. Je commence à m’entraîner et à gagner du muscle (…) C’est basé sur le roman graphique Thor: Goddess of Thunder. Elle suit un traitement contre le cancer et est également un super-héros “, a déclaré le lauréat d’un Oscar.

Ce sera sans aucun doute un film un peu plus dramatique que la production précédente où tout était amusant et rigolo.

D’autre part, l’acteur australien Chris Hemsworth, qui joue Thor, a parlé des enregistrements à venir et a expliqué que l’histoire aura une tournure importante pour donner au film de plus grandes attentes.

Très excité, excité d’essayer de faire quelque chose de différent, vous savez, les trois derniers films, je pense que nous avons certainement repoussé les limites et créé différentes versions du personnage et maintenant les gens s’attendent à des changements dramatiques. Nous avons donc beaucoup de travail à faire à cet égard », a déclaré Chris Hemsworth dans une interview.

Malheureusement, les détails sur ce nouvel épisode de Marvel sont minimes, mais les attentes qui tournent autour de cette nouvelle production sont extrêmement élevées.

Ce qui a le plus excité les fans de l’histoire, c’est la révélation de Natalie Eh bien, chacun de ses personnages est vraiment impressionnant et maintenant, apparemment, nous pouvons la voir un peu plus dans Thor.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2019, il a été annoncé que Natalie Portman reviendrait dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Jane Foster, après son départ brusque après le décevant “Thor: A Dark World”.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, maintenant, l’actrice s’est réconciliée avec les producteurs et reviendra en vedette dans le quatrième opus de Thor.

Natalie Portman est l’une des rares actrices à avoir remporté les quatre prix de cinéma les plus importants pour le même film: l’Oscar, le BAFTA, le Golden Globe et le Screen Actors Guild Award.

Elle a fait ses débuts au cinéma dans le film français “Léon” en 1994, où elle a joué le rôle d’un orphelin sauvé par un assassin payé, dans les années 1990, elle a joué plusieurs rôles principaux dans des films tels que “Beautiful Girls” et “N’importe où mais ici”.

Elle est reconnue dans le monde entier pour avoir joué Padmé Amidala dans la deuxième trilogie Star Wars, “Star Wars: Episode I – La menace fantôme”, “Star Wars: Episode II – L’attaque des clones”, “Star Wars: Episode III – Revenge des Sith “et Jane Foster dans les films de l’univers cinématographique Marvel”Thor“,” The Avengers “,” Thor: A Dark World “,” Avengers: Endgame “et” Thor: Love and Thunder “.

Thor est le quatrième opus de l’univers cinématographique Marvel et raconte l’histoire de Thor, le prince héritier d’Asgard, qui est exilé de sa maison sur Terre. Là-bas, il forme une relation avec Jane Foster, une scientifique.

Il est à noter que Sam Raimi a d’abord développé le concept d’une adaptation cinématographique de Thor en 1991, cependant, peu de temps après, il abandonna le projet, le laissant dans «l’enfer du développement» pendant plusieurs années.

Pendant ce temps, plusieurs studios ont obtenu les droits jusqu’à ce que Marvel Studios embauche Mark Protosevich pour développer le projet en 2006, et prévoyait de le financer et de le publier via Paramount Pictures.

Cela peut vous intéresser: Natalie Portman et d’autres stars réunissent leur équipe professionnelle à Los Angeles