Lorsqu’on a proposé à Natasha Pérez de faire le casting de la série Selena, avec une photo de Yolanda Saldívar, l’actrice a vu que le pull qu’elle portait était très similaire à celui de sa mère.

Comme elle l’a elle-même dit à la publication Entertainment Weekly, lorsqu’elle a mis le vêtement de sa mère, elle s’est reconnue comme Yolanda, alors elle a fait le casting et est restée avec le rôle de la femme controversée qui est passée du statut de bras droit et ami de Selena Quintanilla à être son meurtrier, et qu’il vit toujours et en prison

«J’avais joué des méchants au théâtre, et avant de faire la série, j’ai fait un méchant pour un film pour la première fois, mais c’était une comédie», a-t-il dit, alors faire cette femme était une étape très importante dans sa carrière. , une étape qu’elle savait, pouvait avoir des conséquences.

«Je me souviens avoir pensé que j’aimerais voir ce que ça fait de jouer un méchant méchant. Cela semblait fascinant du point de vue d’un acteur, disséquant ce qui se passe dans l’esprit de quelqu’un comme elle. Je me souviens avoir travaillé avec le réalisateur sur la scène et elle m’a demandé ce que je ressentais, je lui ai dit que je me sentais en conflit. L’actrice en moi est fascinée par le voyage d’un personnage compliqué, mais l’être humain en moi a toutes sortes de sentiments. L’actrice en moi s’inquiète également pour sa sécurité. Beaucoup de gens le prennent trop au sérieux et croient que c’est réel, dans ce cas, le personnage est réel mais ce n’est pas moi, je ne suis pas elle », a-t-il déclaré au magazine.

Elle a ajouté que curieusement, beaucoup de gens sur le plateau ne l’ont pas reconnue lorsqu’elle a supprimé tous les éléments du personnage, alors elle espère que la même chose se produira dans le monde réel. De plus, elle est un peu plus grande que Yolanda Saldívar, qui mesure 1,55, alors qu’elle en a 1,70, donc dans plusieurs scènes, elle a dû devenir plus petite pour représenter Yolanda dans la vraie vie.

Lors de l’enquête sur le personnage, il avait une grande envie de rencontrer la vraie Yolanda, de pouvoir l’écouter et ainsi nourrir d’autres aspects du personnage, mais par respect pour la famille, la production a décidé que ce n’était pas une bonne idée. La série, a-t-il souligné, porte sur le chemin de Selena, la reine du Tex-Mex, mais, sans aucun doute, Yolanda en a également été une partie importante.

«Malheureusement, Yolanda fait partie de l’histoire tragique de Selena, mais la beauté de tout cela réside dans la façon dont son héritage se poursuit jusqu’à présent à travers sa musique, son art et vraiment, toute sa vie. Grâce à elle, nous pouvons avoir cette conversation sur une série d’une Latina, avec et écrite par des Latinos. C’est une belle chose “.