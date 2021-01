Nath Campos accuse le youtubeur et influenceur Rix d’abus | Instagram

Dans les dernières heures Nath Campos est devenu une tendance après avoir raconté son histoire déchirante d’abus, dans laquelle il blâme le célèbre YouTuber, Rix, car sur sa chaîne YouTube, il a partagé ce qu’il a vécu à travers une vidéo.

La célèbre YouTuber de 25 ans, Nath Campos, est devenue une tendance sur tous les réseaux sociaux après avoir accusé Rix de l’avoir abusée.

La créatrice de contenu a partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo d’un peu plus de 40 minutes intitulée “Mon histoire d’abus”, où elle accuse le célèbre YouTuber de l’avoir touchée sans son consentement après une nuit à boire.

Nath a décrit ce qui s’était passé cette nuit-là, comment son cercle d’amis l’avait ignorée, la culpabilité qu’elle ressentait pour s’être exposée de cette manière et comment elle devait continuer à travailler près de lui parce que personne, pas l’agence qu’ils partageaient tous les deux, DW Management, ne l’a fait. rien.

Il y a quelques années, je suis allé au club avec des amis. Pratiquement tous les YouTubers, des gens que je connais depuis de nombreuses années. J’ai beaucoup bu ce soir-là, un couple de mes amis m’a proposé de m’emmener chez moi car j’étais très ivre, je me souviens de peu de choses à partir de là; Je me souviens avoir vomi en chemin. “

C’est ainsi que l’influenceuse a mentionné que lorsqu’elle est arrivée à son appartement, Rix a proposé de rester avec elle pour l’aider à monter dans sa chambre.

Nous sommes arrivés à mon immeuble et je me souviens que Rix, un de mes amis qui est venu avec moi ce soir-là, m’a proposé de monter sur moi, je ne pouvais pas bien marcher, les autres amis sont partis ».

Quand les deux étaient dans la chambre de Nath, le youtuber l’a maltraitée et selon son histoire, Nath Campos ne pouvait pas bouger ses membres.

Je me souviens avoir enlevé mon pull et me coucher pour dormir, la prochaine chose dont je me souviens, c’est que Rix me faisait des choses pendant que je dormais. Je ne pouvais pas bouger mes bras, je ne pouvais pas bouger mes jambes, je ne sais pas si j’étais en état de choc ou très ivre », a commenté le youtubeur.

C’est ainsi que le lendemain, l’influenceur Nath Campos Il a demandé à Rix de quitter son appartement, se souvenant de ce qui s’était passé.

Quand je me suis réveillé le matin, il criait à Rix, que m’a-t-il dit ce qui s’était passé, pour m’expliquer la situation, je lui ai demandé de partir, il est parti et puis il m’a envoyé un message disant qu’il était ivre aussi et qu’il ne voulait pas que je le fasse mauvaise ambiance avec lui et c’était une situation à laquelle j’avais également participé », a-t-il déclaré.

Après cela, Nath Campos a décidé de raconter à certains de ses amis ce qui s’était passé et le youtubeur a mentionné qu’il avait décidé de raconter son histoire après plusieurs années, car il devait d’abord en parler avec sa famille et suivre une thérapie, car il se sentait coupable de ce qui s’était passé.

D’un autre côté, Nath Campos Elle a mentionné qu’elle se sentait seule, car elle a assuré que personne ne se souciait de ce qu’elle avait vécu.

J’ai commencé à accepter des campagnes pour ne pas être affecté financièrement, un travail dans lequel il (Rix) était, même dans lequel il y avait des gens qui savaient ce qui s’était passé, qui mangeaient avec lui et j’ai dû être enfermé dans un camping-car. Je me sentais très seul et personne ne se souciait de ce qui s’était passé ».

Après la publication de la vidéo sur la chaîne Nath Campos, avec quelque 2,16 millions d’abonnés sur YouTube, Rix a verrouillé son compte Twitter officiel, une plateforme où le sujet est devenu une tendance.

Il est à noter que la vidéo a été partagée il y a quelques heures et qu’elle compte jusqu’à présent plus de 450 000 reproductions et d’innombrables commentaires de soutien de ses followers qui lui ont envoyé des messages d’encouragement.

