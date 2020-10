Cela fait plus d’une décennie que le travail a commencé sur un film basé sur les jeux populaires Uncharted de Naughty Dog. Pendant ce temps, le film a traversé sept réalisateurs, cinq dates de sortie et une série de scripts et d’acteurs. Mais une nouvelle image de la star Tom Holland – qui jouera une version plus jeune du héros de la série Nathan Drake – en costume complet alors que le personnage donne la meilleure preuve que le film se passe réellement cette fois.

Le tir n’est certes pas grand-chose à faire – juste une image de Hollande dans le combo pantalon cargo / henley de Drake et les étuis de pistolet assortis. Mais regarder de près révèle la bague, qui, dans le canon du jeu, appartient à peut-être l’ancêtre de Nathan, Sir Francis Drake.

Il est également difficile de ne pas se fixer sur le fait que Holland, âgé de 24 ans, a l’air jeune lors de sa première apparition en tant que Nathan Drake. Étant donné que le Nathan Drake dans les jeux Uncharted est entre le milieu et la fin de la trentaine, ce n’est pas trop surprenant. Le film serait censé être une histoire préquelle / d’origine pour le personnage.

Mais c’est toujours un changement choquant pour quiconque est habitué à l’ancien Nathan Drake. C’est particulièrement vrai par rapport à d’autres interprétations en direct du personnage dans des médias comme les publicités de Sony ou un film de fans particulièrement bon mettant en vedette Nathan Fillion et Stephen Lang en tant que répliques parfaites de Drake et de son mentor Sully.

L’acteur original de la voix de Nathan Drake, Nolan North, a également partagé quelques images du tournage, ce qui semble prouver que le film Uncharted – qui, du moins pour le moment, est toujours réalisé par Ruben Fleischer – est en fait un vrai film qui est actuellement en production et pourrait un jour être quelque chose que vous pourrez regarder dans les théâtres.

Uncharted devrait sortir en salles le 16 juillet 2021, à moins de tout changement dans le calendrier de sortie en salles de Sony causé par la pandémie COVID-19. Outre les Pays-Bas, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali et Tati Gabrielle devraient jouer.