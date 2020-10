F

ou pendant tout le trajet jusqu’à l’aéroport, je craignais d’être arrêté à la frontière », dit Nathan Law, le descendant exilé de l’activisme pro-démocratie, se rappelant son évasion de Hong Kong à Londres cet été.

«Les pays autoritaires empêchent toujours leurs militants de partir.» Pourtant, alors qu’il montait dans l’avion, et «toute l’angoisse de savoir si je pouvais partir en toute sécurité s’est évanouie», l’adrénaline a été remplacée par un sentiment de terreur. «J’ai été englouti par le sentiment que je quittais l’endroit où je vois mon avenir éternel, Hong Kong. Et je ne sais pas quand je pourrais y retourner. Cela prendra des décennies. »

Law fait une figure modeste. Le léger et fin de 27 ans avec une posture droite de tige est vêtu d’une chemise soignée mais tonique, d’un pull et de lunettes, une esthétique d’architecte. Voici un homme qui a défilé pour la justice à Hong Kong toute sa vie d’adulte, a été agressé par des militants pro-chinois, emprisonné par la police pro-chinoise et a maintenant été contraint de fuir son domicile, ses amis et sa famille. Il est devenu l’un des visages du Mouvement des parapluies, un leader d’une génération de jeunes à Hong Kong qui s’opposent à l’autoritarisme.

L’ancienne colonie britannique a été remise à la domination chinoise en 1997, avec une garantie constitutionnelle «d’un pays, deux systèmes», un plan pour conserver l’autonomie et l’indépendance de la ville. Mais au cours des deux dernières décennies, une Chine de plus en plus autoritaire a presque entièrement écarté ces libertés, d’un enseignant licencié pour avoir mentionné l’indépendance dans une salle de classe à des adolescents arrêtés pour avoir brandi des drapeaux «subversifs».

L’introduction forcée d’une loi radicale sur la sécurité nationale en juin par le Parti communiste de Chine continentale – criminalisant la plupart des formes de protestation – a présenté à Law peu d’autres options que de partir. «Je marche sur un chemin que personne n’a emprunté auparavant en tant que Hongkongais, en opposition au plus grand pays autoritaire du monde. Le mois dernier, il a été nommé l’une des 100 personnes les plus influentes de Time en 2020.

Même ici à Londres libéral, Law s’inquiète pour sa sécurité. Il a déménagé deux fois en deux mois et s’arrête brusquement lorsqu’un couple parlant mandarin nous passe de notre banc discret par une journée pluvieuse à Regent’s Park, un endroit suggéré par Law. Ces derniers mois, les manifestations de masse en faveur de la démocratie à Hong Kong ont été étouffées par la loi draconienne sur la sécurité. Des milliers de policiers ont envahi les rues pour annuler les manifestations prévues pour la fête nationale chinoise la semaine dernière, et les manifestations pacifiques sont pratiquement interdites. «Chaque activiste de premier plan à Hong Kong court un grave danger et craint d’être arrêté», dit Law. «Il y a des manifestants confrontés à la vie ou à la mort sur le terrain.»

Certains d’entre eux sont ses amis. Le site Internet Hong Kong Watch indique que depuis le 9 juin de l’année dernière, 10 016 personnes ont été arrêtées à Hong Kong. Quelque 2 210 ont été inculpés. Le collègue activiste de Law, Joshua Wong, a été arrêté et libéré sous caution le mois dernier à la suite d’une manifestation l’année dernière et pour avoir prétendument violé une loi anti-masque. Leur amie et militante Agnes Chow et le magnat des médias pro-démocratie Jimmy Lai ont été arrêtés en août en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. A-t-il ressenti la culpabilité du survivant? «Oui», dit-il tristement. Mais «il fallait que quelqu’un soit la voix de Hong Kong ici». Il est arrivé avec un visa touristique de six mois et ne demande pas encore l’asile. Il n’a pas décidé s’il le ferait à l’expiration de son visa de touriste.

(Agnes Chow, à gauche, Joshua Wong, au centre, et Au Nok-hin / AP)

En juin, Boris Johnson s’est engagé à offrir le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni à trois millions de Hongkongais éligibles aux passeports nationaux britanniques à l’étranger. La loi fait l’éloge des «bonnes» politiques mises en œuvre par le gouvernement britannique: suspendre le traité d’extradition du Royaume-Uni avec Hong Kong et étendre un embargo sur les armes chinois pour interdire les ventes à Hong Kong (et à leurs forces de police). Sans surprise, Pékin a averti le Royaume-Uni de ne pas intervenir. «Ce n’est pas fini», dit-il. «Notre droit fondamental de réunion et d’expression libre est privé.»

Pendant ce temps, l’un des plus hauts juges britanniques, Lord Hodge, vice-président de la Cour suprême, a été accusé d’avoir «ajouté de la légitimité» à la répression de la Chine en acceptant un poste au plus haut tribunal de Hong Kong.

Law a hâte que le pays qu’il aime soit irrévocablement perdu. «Ce n’est pas le Hong Kong que nous connaissions. Aucune pensée critique n’est autorisée. C’est quelque chose que les Hongkongais n’ont pas vécu. Ce sont des gens épris de liberté. Ils sont enchaînés par l’idéologie autoritaire chinoise. Cela les étouffe. C’est une vie solitaire, être un activiste en exil. Law n’a eu aucun contact avec ses amis ou sa famille. «Je peux faire défiler leur [social media] se nourrit parfois. C’est comme regarder à travers une fenêtre. Mais les médias sociaux sont par ailleurs un espace toxique pour lui.

«J’ai été attaqué par le gouvernement chinois. Ils ont des milliers de personnes qui viennent sur votre page Instagram ou Facebook pour commenter, vous salir et diffuser de fausses informations. » Il ne sait pas si ses parents, qui ont divorcé quand Law était au lycée, s’inquiètent pour lui. Il le suppose. “Ce chemin ne vous offre pas vraiment une chance de rendre la pareille à votre famille ou d’apporter de la stabilité.”

Chaque activiste de premier plan à Hong Kong court un grave danger. Il y a des manifestants confrontés à la vie ou à la mort

Pourquoi ici? Il aurait pu chercher refuge aux États-Unis, où il était étudiant diplômé en études d’Asie de l’Est à Yale l’année dernière. «Je me suis envolé pour Londres pour jouer le rôle de la voix de Hong Kong au Royaume-Uni et en Europe.»

Il vit dans la peur que quelque chose comme le récent empoisonnement à Novichok du chef de l’opposition russe Alexei Navalny lui arrive. «Je ne sais tout simplement pas comment le Parti communiste me verra et [if] ils essaieront de me faire quelque chose. Est-il reconnu? «Pas vraiment, car nous portons toujours des masques maintenant. Il est donc assez difficile de vous identifier si vous suivez les règles. »

La famille de Law était apolitique, tout comme lui à l’adolescence. Surtout, il regardait la télévision et jouait au football et à des jeux informatiques comme la Fifa. Son père était ouvrier du bâtiment, sa mère nettoyeuse de rue. Il a donc grandi comme l’un des trois fils d’une «famille banale et ordinaire de la classe ouvrière», s’installant à Hong Kong depuis Shenzhen, Guangdong en Chine continentale avec sa mère en 1999 pour retrouver son père, qui était parti chercher du travail. .

«Ils essayaient simplement de gagner leur vie et de se reposer quand ils le pouvaient. Ce n’était pas une période de croissance agréable pour moi », dit-il, l’air triste.

(. via .)

Tout a changé quand il est allé à l’université et s’est impliqué dans le mouvement étudiant, protestant contre la loi nationale sur l’éducation qui visait une idéologie stricte du Parti communiste dans le programme. «Je m’inquiète pour toi même si tu ne l’es pas», se souvient sa mère lui avoir dit dans une interview du New York Times en 2017. «Si tout le monde est égoïste, la société ne changera pas», a-t-elle rappelé que son fils avait répondu. Il me dit qu’il n’avait aucune intention de devenir un leader. Mais si «il y a un vide que vous devez le combler», il hausse les épaules.

Law rappelle à la fois la révolution des parapluies de 2014 et les manifestations de l’an dernier à Hong Kong comme étant «douces-amères». Il était toujours en première ligne, micro à la main, rassemblant les manifestants. «On voit beaucoup de gens payer le prix pour protester», dit-il. La «routine ordinaire» est qu’à 5 h ou 6 h du matin, la police fait une descente dans les maisons des militants, «vous empêche de sortir pendant 48 heures», avant de porter plainte. «Ensuite, les tribunaux décident si vous pouvez être libéré sous caution.» Les peines de prison sont des mois ou des années. C’est un moment dévastateur pour les familles et les amis. “Mais d’un autre côté, vous êtes honoré de voir qu’il y a beaucoup de personnes partageant les mêmes idées là-bas pour se sacrifier pour la même cause en laquelle vous croyez.”

En 2016, il s’est présenté aux élections locales et a gagné, devenant le plus jeune homme politique de l’histoire de la ville et représentant le parti Demosisto, désormais dissous, qu’il a co-fondé avec ses collègues militants Wong, Chow et d’autres – mais il a été démis de ses fonctions après s’être moqué du serment d’office. .

Le jaune parle d’optimisme, le noir est le désespoir. En 2014, nous étions des parapluies jaunes. Maintenant nous sommes noirs

Pire encore, en août 2017, d’anciennes accusations portées contre lui concernant les manifestations de 2014 ont été réexaminées et il a passé deux mois à l’établissement correctionnel de Tong Fuk sur l’île de Lantau. «Le système juridique est en train de prendre une forme chinoise, de sorte que le gouvernement de Hong Kong pourrait porter plainte contre des personnes qu’il n’aime pas», dit-il. «J’ai de la chance de n’avoir été emprisonné que pendant des mois.»

C’était une cellule de 20 personnes, sans intimité. Mais il dit qu’il est resté calme, pensant aux autres manifestants et à des temps meilleurs. Ses souvenirs les plus heureux, dit-il, sont de jouer au football (il a même joué quelques matchs à sept ici et est un fan d’Arsenal) ou de travailler avec des centres de sauvetage pour animaux de compagnie à Hong Kong. Il avait lui-même deux chats de sauvetage, Quatorze et Pa Pa.

(Un homme est arrêté par la police anti-émeute lors d’une manifestation à Hong Kong / .)

La loi est parfois optimiste – «nous sommes comme un pendule qui a basculé à un point bas, mais nous rebondirons le moment venu» – et souvent vers le bas. Pouvez-vous lui en vouloir? «En ce qui concerne mon expérience de vie, c’est définitivement … assez impressionnant. Vous n’êtes pas à Hong Kong, en fin de compte. Cette anxiété est omniprésente. »

Il commence à pleuvoir et Law me dit qu’il doit rentrer à la maison, un endroit inconnu, pour écrire et faire des pâtes. Je demande s’il existe un moyen d’envoyer des messages à sa famille. Il sourit. «Eh bien, des interviews. Vous rapportez de moi et ils savent que je vais bien.

Je remarque qu’il porte un parapluie noir et mentionne les brollies aux couleurs vives synonymes des manifestations pro-démocratie de 2014 à Hong Kong. «Oui, mais un parapluie noir symbolise autre chose. Le jaune parle d’optimisme, mais le noir est le désespoir. Et c’est comme ça que ça se passe. En 2014, nous étions des parapluies jaunes. Maintenant, nous sommes noirs.