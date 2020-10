National Geographic: Aislinn Derbez et Adal Ramones dans un nouveau court métrage | INSTAGRAM

Aislinn derbez Oui Adal Ramones Ils apparaîtront aux côtés de 43 autres célébrités différentes dans un court métrage important produit par l’équipe de National Geographic sous le titre “What you do count”, qui sera présenté en première ce samedi 24 octobre à 20 heures simultanément sur 15 chaînes différentes, dont celui de Disney, et la chaîne officielle de National Geographic Latin America, à partir de la plateforme YouTube.

La production, qui a la participation de 45 personnalités du sport et du divertissement latino-américaines renommées, nous invite à générer des changements dans la vie quotidienne qui contribuent à lutter contre le changement climatique.

Le mentionné production du film, Il ne dure que quatre minutes, juste celles nécessaires pour donner le message impressionnant, pour souligner qu’il arrivera à l’écran à la même date que la “Journée internationale contre le changement climatique” précisément pour inciter le public à se protéger la planète à partir de simples actions quotidiennes.

De même, parmi le casting de grandes célébrités qui ont participé à la production “Ce que vous faites compte”, nous pouvons également voir: Christian Meier, d’autres personnalités de renom telles que Benjamín Vicuña, Fito Páez, Tini Stoessel, Diego Topa, Adal Ramones, Carla Peterson , Loreto Peralta, Aislinn Derbez, David Nalbandian, entre autres.

Le court-métrage se concentre sur la véritable importance d’agir collectivement, en comprenant que ce que nous faisons a des conséquences et que chaque action que nous entreprenons pour prendre soin de notre terre a un grand impact positif lorsque des volontés sont ajoutées.

L’appel de la prestigieuse chaîne National Geographic à travers la vidéo mentionne la pertinence particulière dans le contexte actuel de la contingence sanitaire et de l’isolement social, dans lequel l’activité humaine néfaste qui pourrait être limitée a révélé un pouvoir assez guérisseur sur la nature.

De cette manière, la vidéo invite le public à rejoindre le changement en se fixant des objectifs durables qu’il peut assumer dans sa vie quotidienne, en citant quelques exemples simples mais significatifs, comme la réduction de la consommation d’électricité et de gaz, l’utilisation du vélo comme forme de mobilité, de consommation et de recyclage responsables, la réduction de la consommation de viande et la diffusion auprès de notre entourage de l’importance d’adopter ces changements.

De la même manière, National Geographic, à l’occasion de la commémoration de cette date importante, créera également deux nouveaux documentaires: “Greta: le futur est aujourd’hui” et “El Último Témpano”, ce dernier avec la production exécutive du Dr Enric Sala, fondateur du projet “Pristine Seas” du canal.

Avec des histoires d’activistes, des informations sur les projets de conservation et des données révélatrices sur l’impact du changement climatique sur la planète, la spéciale invite le public à en savoir plus, à réfléchir et à agir pour lutter contre ce problème environnemental à l’échelle mondiale.

Pendant ce temps, «Greta: le futur est aujourd’hui», raconte la vie de Greta Thunberg, l’adolescente suédoise connue pour ses actions qui ont inspiré un mouvement mondial qui promeut la vraie lutte contre le changement climatique comme jamais auparavant.

Nommée cette année et pour la deuxième fois pour le prix Nobel de la paix, Thunberg est devenue une icône mondiale de l’activisme, puisqu’en seulement 16 mois, elle a rencontré des chefs d’État aux Nations Unies, a eu une audience avec le Pape, a affronté le président des États-Unis et mené une grève mondiale contre le changement climatique à laquelle 4 millions de personnes ont participé.