Natti Natasha attend l’arrivée de Cupidon le jour de la Saint-Valentin | AP

Vêtue de rouge selon les besoins, la belle chanteuse dominicaine Natti Natasha déborde complètement de sensualité avec l’une des photos qu’il a partagées pour fêter ou plutôt attendre la Saint Valentin.

L’interprète de musique urbaine dominicaine l’année dernière un jour de Saint Valentin a mis en ligne une photo qui n’a pas laissé ses millions d’abonnés indifférents sur Instagram.

On y voit vêtue de rouge selon les besoins et bien sûr la belle dame déborde de sensualité en attendant Cupidon.

Il ne fait aucun doute que depuis l’année dernière, la chanteuse s’est retrouvée dans l’un de ses meilleurs moments, et cela se reflète dans le nombre d’adeptes qu’elle obtient, puisque ce n’est que sur son compte Instagram officiel qu’elle en compte plus de 27 millions. les fans, toujours à l’affût de ses photos.

Et c’est ainsi que l’année dernière, depuis la ville de Miami, la chanteuse a partagé une photo pleine de passion rouge en l’honneur de la Saint-Valentin.

La popularité que la chanteuse a acquise au fil des années pour sa beauté l’a amenée à porter des vêtements beaucoup plus audacieux puisque son public aime notamment la voir en sous-vêtements.

La photographie montre Natti Natasha couchée sur le dos sur un lit avec de la lingerie rouge et à ses côtés on voit des cœurs, des fleurs et bien sûr tout est rehaussé de l’incroyable silhouette de la chanteuse de “Sans pyjama”.

Et pour cette raison, c’est que les réseaux sociaux ont été activés, car la sensualité que dégage la photographie est digne d’admiration et, bien sûr, votre public l’apprécie.

En attendant Cupidon #Slowly #Nattinatasha », a écrit Natti dans le post.

Il faut noter que la popularité de la chanteuse sur les réseaux sociaux est extrêmement grande et bien sûr cela grâce au contenu qu’elle partage et qui laisse ses fans sans voix, depuis Natti C’est une femme extrêmement sexy, qu’elle expose dans ses publications.

Et en plus de cela, ses plus de 27 millions d’abonnés et de supporters soutiennent ces publications qui tournent sur tout Internet, de sorte que la photographie à ce jour a près de 700000 likes et des commentaires sans fin de sa part. suiveurs.

Les étoiles sont attristées par ta beauté. Personne ne regarde le ciel, ils ne voient que vous », a commenté l’un des adeptes de Natti Natasha.

Il ne fait aucun doute que le chanteur Natti Natasha Elle est l’une des artistes les plus aimées et aimées du monde de la musique et c’est pour cette raison qu’à chaque fois qu’elle met en ligne une photo ou une vidéo sur ses réseaux sociaux, elle donne aux gens de parler parmi ses fans et followers, qui n’hésitent pas à la remplir. d’éloges et de bons voeux.

D’autre part, la chanteuse a récemment démontré pourquoi elle est considérée comme l’une des plus belles femmes de l’industrie de la musique, car avec sa peau lisse et sans maquillage, Natti Natasha se fait dire qu’elle est parfaite, car en réalité quand même elle le naturel est extrêmement beau.

Natti Natasha a récemment fait fondre tous ses admirateurs sur les réseaux sociaux avec amour après avoir partagé sa première photo de l’année 2021, car dans cette photo on pouvait apprécier sa beauté naturelle.

Et bien que ce ne soit pas la seule fois où l’interprète a été naturelle, elle a réussi à ce qu’en moins de 4 heures sa photo reçoive plus d’un millier de commentaires et plus de 600 mille likes de ses followers.

