Natti Natasha dit bonjour à ses fans depuis son lit

La chanteuse Natti Natasha Elle a enchanté ses millions de followers en partageant une photo dans laquelle elle exhibe ses courbes en maillot de bain en souhaitant bonjour à tous, un acte qu’elle fait très couramment sur ses réseaux sociaux.

Avec un crop top fuchsia et un bikini noir, Natti Natasha a salué ses followers sur son compte Instagram officiel.

En fait, la chanteuse a révélé lors d’un entretien avec Francisca Lachapel que ces derniers temps elle est devenue plus intrépide dans ses réseaux sociaux, puisqu’elle se sent très bien dans sa peau, et j’assure même que s’ils la quittent, il semble qu’elle en montrerait encore plus.

Il est à noter qu’à ce jour, la publication la plus ardente que l’amie de Daddy Yankee a partagée est dans laquelle un drap blanc couvre toute sa nudité.

Et c’est que la quarantaine n’a pas été un obstacle pour Natti partagez des photos audacieuses et épatez votre esprit.

Bonjour. Combien se sont relevés de bonne humeur? #burning appréciait le bien dans le mal, c’est l’attitude », a écrit Natti dans la publication.

Cliquez ici pour voir la photographie de Natti Natasha.

Avec cette publication, la chanteuse a laissé ses followers sans voix, puisque la tenue qu’elle portait marquait sa silhouette et en même temps montrait beaucoup de Natti Natasha.

Il ne fait aucun doute que Natti Natasha, l’une des plus grandes représentantes de la chanson urbaine latine, est une maître dans l’utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir sa carrière musicale, ce qui montre à chaque publication qu’elle est pleine de provocations.

Comme prévu, cette publication dont nous parlons a attiré l’attention de ses adeptes et jusqu’à présent, elle compte près de 2 millions de likes et un nombre infini de commentaires soulignant son incroyable et incomparable beauté.

Beauté “,” Tu es très jolie natti! Toa ‘a princess “,” Très belle “,” Mon Dieu, je dois te faire un autel, puisque tu es ma Déesse “,” Je t’adore “,” J’aime ta voix, tu chantes trop joliment. Succès dans votre vie personnelle et professionnelle. Que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre famille », étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Natti Natasha est une influenceuse, puisque la chanteuse compte plus de 26 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel et est généralement assez fréquente dans le partage de contenu pour ses fans sur ce réseau social.

Et l’artiste fait pure sensation et le sait parfaitement, elle ne se prive donc pas d’être présente sur son compte Instagram officiel avec du matériel fabuleux pour divertir les internautes qui viennent sur son profil voulant en savoir plus sur elle .

Ça ne fait aucun doute que Natti Natasha Elle est aujourd’hui l’une des chanteuses les plus représentatives du genre urbain, puisque ses chansons deviennent rapidement de véritables succès, car en plus du grand talent qu’elle a, ce qui la rend vraiment parfaite, c’est qu’elle est la propriétaire d’une beauté sans pareil. cela rend ses disciples follement amoureux d’elle.

Ces dernières semaines, le nom de Natti Natasha a beaucoup été entendu sur les réseaux sociaux, puisqu’elle est devenue la troisième en lice dans la séparation de Karol G et Anuel AA, donc tout ce qu’elle fait sur les réseaux sociaux c’est une raison de donner de quoi parler.

En plus de Natti Natasha Elle est l’une des chanteuses les plus écoutées et aimées de la musique urbaine, car son charisme et son attitude de combattante sont un gage clé de la reconnaissance mondiale dont elle jouit actuellement.

