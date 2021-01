Natti Natasha porte ses attributs sur la plage, fait sensation | Instagram

Le chanteur dominicain Natti Natasha Il a réchauffé le célèbre réseau social Instagram avec une photo profitant de la mer dans une tenue qui donnait beaucoup de choses à dire, car il a même laissé ses millions d’adeptes soupirer.

Tout au long de sa carrière et après plusieurs succès à son actif, Natti Natasha a réussi à s’imposer comme l’une des artistes de genre urbain les plus influentes du moment et dans le monde.

Et est-ce que la chanteuse sort non seulement des chansons qui deviennent un succès instantané, mais est aussi une it girl sur les réseaux sociaux, car avec plus de 27 millions de followers sur son compte Instagram officiel, la dominicaine n’hésite pas à il est temps de partager votre quotidien avec vos fans.

A cette occasion, le reggaeton a décidé d’éblouir ses adeptes en publiant quelques photos de leurs vacances bien méritées il y a quelques années, le 16 décembre 2019 pour être exact.

Sur ces photographies, la célèbre chanteuse montre sa silhouette exquise vêtue d’un maillot de bain deux pièces violet avec une chemise en filet vert fluo qui a fait délirer tout le monde.

GAP », a écrit Natti Natasha dans le post.

Il est à noter que le message fait référence à “regarder sans être vu”, puisque la jeune femme était représentée en train d’espionner à travers des jumelles.

Comme prévu, la photographie a fait une grande impression auprès de ses abonnés, elle compte donc à ce jour près de 2 millions de likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du réseau social.

Ufffflala mama “,” Je fais 70 000 000 enfants “,” Ricotta, bébé, tu es la plus belle chose du monde qui soit riche de t’avoir dans mon lit “,” Niñaaaaa, formidable cuillère “,” J’adore ton corps “,” Quelle belle petite princesse, comme c’est mignon Tu as ton corps, j’imagine le sentiment que tu dois être un petit ange, très beau de cœur, tu es une petite princesse super mignonne »ont été quelques-uns des commentaires qu’elle a reçus.

Il ne fait aucun doute que la chanteuse dominicaine rend généralement ses fans fous à chaque occasion qu’elle a, car elle a un corps de folie.

Et il n’y a rien de nouveau Natti Natasha Effacez tout ce qui vous entoure, car le simple fait de publier une photo ou une vidéo sur vos réseaux sociaux devient rapidement une tendance.

Et ce n’est pas une nouvelle que la compositrice aussi soit devenue une véritable célébrité de la musique urbaine, puisque son talent est indéniable et qu’elle a déjà reçu plusieurs distinctions importantes.

De nos jours, pour tout le monde, c’est définitivement un fait que Natti est, comme elle le dit elle-même: «le hard of the hard» du genre reggaeton en Amérique latine et dans le monde.

En fait depuis plusieurs années Natti Natasha est devenue l’un des emblèmes de la musique latine, cela est principalement dû au fait qu’elle est la propriétaire d’un talent incroyable et d’une voix extrêmement captivante qui rassemble de jour en jour plus de followers partout et qui lui a permis d’être l’une des icônes du genre urbain.

Et sans aucun doute, l’année dernière a été tout à fait excellente pour l’interprète de “Qué mal te fue” puisqu’elle a sorti à plusieurs reprises des chansons parmi les plus écoutées au monde.

En tant que chanteurs de la stature d’Anuel, Nicky Jam, entre autres, ils l’ont intégré à leurs thèmes musicaux pour que Natti brille avec sa voix spectaculaire.

Elle est même si excellente dans ce domaine que les chanteurs latins les plus importants du continent la recherchent pour collaborer avec eux.

Un exemple clair en est le thème musical lancé par Khea, intitulé «Hier, mon ex m’a appelé», qui a atteint plus de 118 millions de vues sur la plateforme YouTube.

