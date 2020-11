Natti Natasha montre ses charmes dans un petit maillot de bain rose | AP

La belle chanteuse Natti Natasha Il a laissé ses millions de followers sur Instagram la bouche ouverte et sûrement même en train de baver après sa dernière publication où il laisse très peu à l’imagination montrant ses charmes.

Ces dernières semaines, le nom de Natti Natasha a beaucoup été entendu sur les réseaux sociaux, car il est devenu le troisième en discorde dans la séparation de Karol G et Anuel AA, donc tout ce qu’elle fait sur les réseaux sociaux est raison de donner de quoi parler.

Et c’est que le chanteur non seulement le casse sur le plan musical, mais le fait aussi sur le réseau social d’Instagram où des millions de personnes font la queue pour se laisser emporter par son contenu provocateur.

C’est ainsi que, sachant ce qu’elle pouvait générer, Natti Natasha a été encouragée à franchir ses propres limites avec cette dernière vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel.

Avec ses charmes au premier plan et montrant bien plus que ce qu’elle avait fait à d’autres occasions, elle a montré qu’elle savait captiver chacun des utilisateurs des réseaux sociaux.

De toute évidence, l’une des personnes les plus représentatives de la musique latine aujourd’hui est Natti Natasha qui possède une voix captivante qui ajoute quotidiennement plus de followers partout.

Cliquez ici pour regarder la vidéo passionnée de Natti Natasha.

Qu’est-il arrivé, supprimez la cassette … #amlmeremix @ khea.yf @princeroyce #Ayermellamomiexremix », a écrit Natti dans le message.

Sans aucun doute, la grande renommée qu’il a se reflète dans les réseaux sociaux, puisque chaque fois qu’il fait une publication, ses followers réagissent immédiatement.

C’est ainsi qu’un jour après avoir été partagé jusqu’à présent, il a près d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui en sont complètement amoureux.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Une heure plus tard, l’ami de Daddy Yankee a de nouveau partagé une photo avec la même tenue, cette fois avec la phrase:

Deuxième plat de table? Nevellllllllll ». Entre les deux publications, la chanteuse à succès a dépassé le million de likes et des milliers de followers ont loué sa beauté dans les commentaires.

Il ne fait aucun doute que le chanteur et compositeur dominicain, Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, est l’une des femmes les plus belles et les plus réussies du monde de la musique.

Un mois après avoir eu 34 ans, elle est au sommet de sa carrière artistique et se fait entendre par des millions de personnes à travers le monde, sur différentes plateformes.

Récemment Natti Natasha, petit ami de Karol G et de Myke Towers, comme prévu, ses fans n’ont pas mis longtemps à tirer des conclusions sentimentales.

Après ce sujet, Natti Il a créé «Hier, mon ex m’a appelé», avec Khea et Prince Royce et en seulement 15 jours, le clip a déjà plus de 30 millions de vues sur la plateforme YouTube.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista tout au long de sa carrière a été récompensée aux Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios Tu Mundo, entre autres célébrations importantes qui reconnaissent le talent latin.

À l’âge de 14 ans, il a commencé à écrire et à enregistrer ses propres chansons, faisant différentes présentations musicales qui ont eu lieu dans son Santiago natal et avec ses amis, il a décidé de former le groupe musical D’Style, enregistrant quelques thèmes musicaux, sans Cependant, le groupe n’a pas atteint les résultats escomptés et s’est finalement désintégré, en conséquence, ils ont décidé de mettre leur courte carrière musicale sur une brève interruption.

Quelque temps plus tard, il a repris sa carrière avec l’intention de se lancer en tant que soliste dans le genre urbain et pendant ce temps il a rencontré à nouveau le producteur de musique Link-On, qui faisait alors partie de l’équipe de producteurs de musique du groupe Orfanato Music.

Cela peut vous intéresser: Envoyez un message à Karol G à Natti Natasha pour qu’il évite Anuel AA