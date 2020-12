Natti Natasha montre ses vers préférés de 2020 Criminal! | Instagram

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha Il a surpris ses millions d’adeptes en partageant une vidéo sur son compte Instagram officiel où il a l’air complètement candide, alors qu’il montre ses meilleurs vers de cette année et se délecte d’un peu plus.

La déesse totale du reggaetón a voulu faire le bonheur de ses fans sur les réseaux sociaux avant de terminer une année qui pourrait peut-être être l’une des meilleures pour sa carrière.

Il ne fait aucun doute que depuis plusieurs années, Natti Natasha est devenue l’un des emblèmes de la musique latine et cela est principalement dû au fait qu’elle est la propriétaire d’un incroyable talent et d’une voix extrêmement captivante qui rassemble de jour en jour plus d’adeptes en tout. parties du monde.

Sans aucun doute, ce 2020 a été une toute bonne année pour l’interprète de “Qué mal te fue”, puisqu’elle a sorti à plusieurs reprises des chansons qui se sont positionnées parmi les plus écoutées au monde, faisant d’elle l’une des artistes le plus représentatif du genre urbain actuel.

En fait, elle est si excellente dans ce domaine que les chanteurs latins les plus importants du continent la recherchent pour collaborer avec eux.

Un exemple clair en est le thème musical lancé par Khea, intitulé “Hier mon ex m’a appelé”, qui a la contribution Natti Natasha et Prince Royce.

C’est ainsi que la belle brune, une fois de plus, a été convoquée pour une nouvelle collaboration, puisque, il y a quelques semaines, avec El Mayor Clásico, elle a sorti la chanson “Tellement que j’aime” qui a jusqu’à présent des millions de vues sur YouTube .

Alors que, récemment, sur son compte Instagram officiel, Natti Natasha elle-même a partagé avec ses millions de followers une vidéo où elle rassemble ses meilleurs vers de cette année, les ravissant bien sûr par son incroyable beauté.

# demisversosfavoritos2020 #Locoremix “, a écrit Natti dans le post.

Cette vidéo a été partagée il y a exactement 6 heures et compte jusqu’à présent plus d’un million de vues et d’innombrables commentaires de ses fans qui l’ont soutenue sans condition.

Déesse totale “,” Belle “,” Guapísimaaaaaa “,” Tropical fais-le moi au rythme des vagues Del Mar “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires qu’elle a reçus.

En revanche, il y a quelques jours, à travers les réseaux sociaux, la belle chanteuse dominicaine Natti Natasha a montré son changement radical de look qui semble avoir laissé ses millions de followers insatisfaits, puisqu’ils assurent qu’elle ressemble à la chanteuse Karol G .

Récemment, l’artiste a généré un grand nombre de commentaires partagés, après avoir montré son nouveau changement de look, car bien que jusqu’à présent on ne sache pas s’il ne s’agit que d’une perruque, l’interprète de “Criminal” a surpris avec ses cheveux dans un ton vert fantastique, très similaire à celle qu’Anuel AA portait il y a quelques mois sur ses réseaux sociaux.

Sans aucun doute Natti Natasha il captive toujours ses fans avec ses publications sensuelles dans lesquelles il montre sa silhouette sculpturale et ses cheveux noirs; Cependant, cette fois, elle a changé sa couleur de cheveux et ses partisans ont protesté parce qu’ils adoraient son look précédent.

Elle a copié les cheveux de Karol G »,« ça ressemble à ceux de Karol G »,« C’est Natti, à cause de la couleur je pensais que c’était Karol G »,« ami, soyez original, quelle est la copie? »Certains messages que Natti Natasha a reçu sur la photo montrant ses cheveux verts.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez peut-être, à plusieurs reprises, Natti Natasha et Anuel AA ont été amoureusement liés, malgré le fait qu’ils ont tous deux des partenaires stables et ont souligné qu’ils n’avaient aucune sorte de «connexion» en dehors du travail.

