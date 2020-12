Natti Natasha montre son avant en jouant aux jeux vidéo Radiant! | Instagram

La belle chanteuse dominicaine Natti Natasha Il a partagé une publication sur son compte Instagram officiel dans lequel il est vu avec un décolleté prononcé et un mini-short tout en jouant à des jeux vidéo faisant sensation parmi ses followers.

Une fois de plus, la chanteuse de 33 ans a rendu fous ses plus de 27 millions de followers, car à chaque fois qu’elle fait une publication sur le réseau social, elle laisse tout le monde la bouche ouverte.

Cette publication a été l’occasion d’annoncer un nouveau projet et c’est pourquoi l’artiste a partagé une photographie dans laquelle elle est montrée avec un esc0te tout en jouant à des jeux vidéo.

Finir le projet le plus important de ma vie. Vous serez la partie essentielle si Dieu le permet », a écrit l’interprète de Que Mal Te Fue.

Sur la photo, nous pouvons voir Natti Natasha avec un mini court qui montre son travail jambes et un maquillage fidèle à son style.

Comme prévu, ses fans ont immédiatement réagi à la publication et en plus de se demander quelle était la surprise, ils ont laissé des centaines de commentaires et près d’un million de likes.

En fait, certains ont également eu le temps de zoomer sur la série de photographies que la beauté latine partageait pour apprécier leurs dons plus en détail.

Dans le post où vous voyez Natti Natasha Portant cette belle tenue Louis Vuitton blanche, elle a parfaitement mis en valeur sa silhouette galbée.

Déesse “,” Ne le niez pas, je sais que vous avez zoomé “,” Toujours aussi belle “et” Tu es pure perfection “,” Bella “,” Quel frisson, nous sommes anxieux “,” Belle mon Natti “,” BEAU “,” Wowww “étaient quelques-uns des commentaires.

Il est à noter que Natti Natasha est au sommet des plus écoutées dans les pays hispanophones avec une autre de ses collaborations, le remix de la chanson «Baby I’m jealous» de Bebe Rexha, à laquelle elle participe également avec Doja Cat.

Il ne reste donc plus qu’à attendre la présentation du projet le plus important de sa vie, car sans aucun doute, tout le monde a hâte de savoir ce qu’il fait.

Le chanteur et auteur-compositeur Natti Natasha elle ne s’arrête pas une seconde pour profiter du beau moment que prend sa carrière, et ce n’est pas pour moins après s’être imposée comme une référence du reggaeton, de la pop latine et de la bachata.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista est née à Santiago de los Caballeros, République Dominicaine, le 10 décembre 1986 et en quelques années elle a déjà démontré ses dons artistiques en participant aux événements artistiques de l’église dans sa communauté.

C’est ainsi que de cette fille qui rêvait d’être une chanteuse célèbre est née la graine qui germerait comme Natti Natasha, et finirait de grandir et de s’épanouir avec chacun de ses tubes qu’elle a sorti.

Natalia Alexandra Gutiérrez Batista est tombée dans le reggaeton et la pop latine au cours de son développement artistique et a été récompensée aux Reggaeton Italia Awards, Billboard, Premios Tu Mundo, entre autres célébrations importantes qui reconnaissent le talent latin.

Sans aucun doute Natti Natasha Elle est l’une des rares célébrités à avoir l’air spectaculaire dans n’importe quelle tenue.Elle peut donc être vue portant à la fois une robe s3xy et une tenue de sport décontractée, avec laquelle elle montre sa beauté au maximum.

Et le fait est que s’il y a quelque chose que la chanteuse Natti Natasha sait parfaitement faire, c’est de choisir avec un soin subtil chacune des photographies qu’elle publie sur son compte Instagram officiel, puisqu’elles sont un succès auprès de ses millions de fans et bien sûr des internautes. sur les réseaux sociaux.

