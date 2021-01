Natti Natasha pose avec son dos sur son yacht avec un maillot de bain rouge | Instagram

L’interprète du genre urbain, Natti Natasha, a rendu fous ses millions d’abonnés Instagram avec une photo enflammée qu’elle a partagée en portant un maillot de bain rouge passion qui la rend extrêmement spectaculaire.

Nul doute que la chanteuse Natti Natasha a porté toute sa personnalité sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Dans une publication que j’ai faite il y a quelques mois, en juillet dernier pour être exact, la chanteuse a osé poser avec son dos sur un yacht vêtue d’un petit maillot de bain deux pièces en rouge, qui en est apparemment un. de vos couleurs préférées.

C’est ainsi que la chanteuse dominicaine a fait un grand impact avec cette photographie en maillot de bain sur le dos et a laissé tous ses followers captivés sur les réseaux sociaux.

Le reggaeton montre ainsi qu’avec le temps et à 34 ans, elle est l’une des célébrités les plus représentatives du genre urbain et est également dans l’un de ses meilleurs moments professionnels.

De plus, il ne fait aucun doute que Natti Elle est la propriétaire d’une beauté extrêmement incroyable, donc ses fans sont submergés par ses pieds chaque fois qu’une photo provocante est prise.

À plusieurs reprises, la belle Latina a montré que pour être aussi belle, il faut faire de l’exercice quotidiennement et faire attention surtout à la nourriture que vous mangez.

Essai. Je leur ai dit que j’allais … De l’eau que j’ai de la chaleur », a écrit Natti Natasha dans la publication.

Comme prévu, cette photographie a fait une grande impression auprès de ses adeptes, elle compte donc à ce jour plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires où ils ne cessent de flatter la belle femme.

Cliquez ici pour voir la photographie enflammée de Natti Natasha.

Clairement Natti Natasha Elle est devenue l’une des artistes les plus populaires aujourd’hui et c’est principalement parce qu’elle a une voix inégalée.

En revanche, sur les réseaux sociaux, l’interprète de “Criminal” a une grande renommée, puisque chaque fois qu’elle fait une publication, elle devient virale en quelques minutes.

Natti Natasha est l’une des Dominicaines les plus célèbres et les plus talentueuses du moment, avec ses 10 ans de carrière, elle a réussi à conquérir son public et actuellement à 34 ans, elle prétend être l’une des femmes les plus réussies et les plus belles du monde artistique.

Si vous vous êtes déjà demandé quel est le secret de Natti pour rester en forme, aujourd’hui nous allons vous laisser certaines des choses qu’elle fait au gymnase, celles-ci appartiennent à l’époque où elle a partagé ce type de contenu sur ses réseaux sociaux, Eh bien, là, il aime tenir ses fans informés de sa vie.

Pour les bras, il a différents exercices qu’il effectue à l’aide de poids et d’équipements de gymnastique, en plus de certains qui peuvent être imités à la maison sans l’aide d’un équipement spécial.

Natti fait plusieurs répétitions de poids, ces exercices comprennent différentes positions: ouverture et fermeture des bras, allongée, debout et assise. Chacun de ces exercices renforce très bien chaque partie du bras.

Pour les jambes, il fait un peu de cardio en position quadrupède qui consiste à simuler la course au même endroit, cela renforce également les jambes.

Pour l’abdomen et les fesses Natasha fait des craquements avec des levées de jambes, un exercice très efficace et facile à réaliser. Elle utilise également un exercice pour l’abdomen qui consiste à élever et abaisser votre corps à l’aide d’un banc.

