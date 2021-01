Natti Natasha révèle sa collaboration avec le prince Royce | AP

La belle chanteuse et compositrice dominicaine Natti Natasha Une fois de plus, il a montré qu’il était l’une des plus grandes figures du reggaeton, car il aura une autre belle collaboration, cette fois avec Prince Royce sur la chanson “Before the Sun comes out”.

La chanteuse Natti Natasha a paralysé les réseaux sociaux après avoir annoncé son nouveau single musical sur collaboration avec Prince Royce.

Et c’est qu’elle sait sans aucun doute que cette belle interprète au fil des années a su gagner le cœur de millions de personnes tant pour sa beauté que pour son grand talent musical.

Vous ne pouvez pas imaginer la joie que cela me procure de faire cette collaboration avec le prince @princeRoyce. Prêt pour quelque chose de spécial? », A écrit le dominicain.

«Before the Sun comes out» est le nom du prochain hit de l’interprète de «Qué Mal Te Fue», dont elle fait la promotion sur son compte Instagram officiel, partageant plusieurs photos et vidéos.

Comme prévu, ses millions de fans ont réagi avec des centaines de commentaires sur cette nouvelle collaboration musicale.

Natti est devenue l’une des chanteuses de reggaeton les plus influentes grâce à son talent musical, sans laisser derrière elle sa beauté indéniable et son incroyable anatomie.

Et il n’y a aucun doute que Natti Natasha Elle est l’une des artistes reggaeton les plus sensuelles de l’industrie de la musique urbaine et à travers les réseaux sociaux, la chanteuse exploite sa beauté incomparable et aime le faire, en fait cela l’a clairement montré dans une récente interview avec Univision pour le programme Despierta América .

En fait, ce qui a été assez surprenant, c’est que la chanteuse a même souligné à plusieurs reprises que si cela ne tenait qu’à elle, ses publications pourraient monter beaucoup plus de ton automatiquement, cependant, sur le réseau social Instagram, elles ne le permettent pas. .

Il ne serait donc pas du tout étrange que dans quelques mois, Natti veuille créer sa propre page Only Fans, car c’est quelque chose de très à la mode et qui ravit également ses fans plus que ravis.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Désormais à cette époque, les présentateurs, chanteurs et concurrents de “télé-réalité” proposent des contenus érotiques et sexuels sous abonnement sur la plateforme populaire.

Il est surprenant de voir à quel point OnlyFans continue de gagner en popularité, puisque la plate-forme qui est née en tant que site Web avec un contenu d’abonnement et exclusivement pour les adultes, à de nombreuses occasions liées au sexe et au porno, attire de plus en plus de célébrités qui parient sur ce sujet controversé et remis en question. entreprise pour obtenir de l’argent supplémentaire.

Et c’est que, bien que beaucoup puissent penser que ce réseau social sans censure est réservé aux stars du porno, la vérité est qu’il y a de plus en plus de chanteurs, mannequins, acteurs, participants à des «émissions de téléréalité», influenceurs et autres célébrités qui ils rejoignent cette tendance.

Au niveau international, le rappeur new-yorkais Cardi B; l’acteur Tyler Posey de la série «Teen Wolf»; l’ancienne fille de Disney Bella Thorne; et la pop star adolescente Aaron Carter ne sont que quelques-unes des plus connues.

Liste des célébrités internationales dans ‘OnlyFans’

Cardi B. Tyler Posey. Bella Thorne. Aaron Carter. Tyga. Blac Chyna.

Alors la vérité ne serait pas du tout étrange de voir la belle chanteuse dominicaine entrer dans ce monde qui attire aujourd’hui l’attention des internautes, car sa beauté est inégalée et le contenu qu’elle partage sur son compte Instagram officiel laisse beaucoup à souhait, car même s’il partage un contenu assez élevé, il ne fait aucun doute que ses abonnés en veulent encore beaucoup plus.

Cela peut vous intéresser: la fureur de Causo Natti Natasha montrant ses charmes dans un top rose