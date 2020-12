Natti Natasha se teint les cheveux en vert, tout comme Karol G! | AP

Grâce aux réseaux sociaux, la belle chanteuse dominicaine Natti Natasha Il a montré son changement radical de look qui semble avoir laissé ses millions de followers insatisfaits, car ils assurent qu’il a l’air identique au chanteur Karol G.

Il ne fait aucun doute qu’à travers les réseaux sociaux, Natti Natasha a tendance à faire tomber ses milliers de followers en amour avec ses photographies et vidéos fréquentes.

C’est pourquoi ce n’est un secret pour absolument personne que le chanteur de musique urbaine a un attrait physique qui attire des millions de soupirs.

Cependant, récemment, l’artiste a généré beaucoup de commentaires partagés, après avoir montré sa nouvelle changement de look.

Bien que pour l’instant on ne sache pas s’il ne s’agit que d’une perruque, l’interprète de “Criminal” a surpris avec les cheveux dans le ton vert fantaisie, très similaire à celui qu’Anuel AA portait il y a encore des mois sur ses réseaux sociaux.

Verde los Bolsillos, la reine du quartier, nous sommes légaux en tant que vente de dispensaire », a écrit Natti dans la publication.

Et est-ce que Natti Natasha Il captive toujours ses adeptes avec ses publications sensuelles dans lesquelles il montre sa silhouette sculpturale et ses cheveux noirs; Cependant, maintenant, elle a changé sa couleur de cheveux et ses fans ont protesté parce qu’ils adoraient son look précédent.

Si les commentaires sur le nouveau look de la chanteuse étaient des compliments, certains ont souligné la grande ressemblance avec celle de la petite amie de l’interprète «Bichota».

Elle a copié les cheveux de Karol G “,” ça ressemble à ceux de Karol G “,” C’est Natti, à cause de la couleur je pensais que c’était Karol G “,” ami, soyez original, quelle est la copie? ” que Natti Natasha a reçu sur la photo montrant ses cheveux verts.

Comme vous vous en souvenez peut-être, à plusieurs reprises, Natti Natasha et Anuel AA ont été amoureusement liés, malgré le fait qu’ils ont tous les deux des partenaires stables et ont souligné qu’ils n’avaient aucune sorte de «connexion» en dehors du travail.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il est important de mentionner que colorer les cheveux aux couleurs «fantaisie» deviennent une tendance mondiale, notamment chez les artistes du genre urbain, puisque c’est en fait J Balvin qui mène ce style, en se teignant les cheveux et en changeant de ton en permanence.

Si vous vous souvenez, pour la première de son album “Colores”, Balvin a surpris le monde en peignant ses cheveux de la couleur de chacune de ses chansons, du vert et violet au blanc et au rose.

Et comme, apparemment, la couleur “turquoise” est dans le “top dix”, d’autres artistes ont également rejoint la mode et ont reproduit les tons fantastiques de leurs cheveux, parmi lesquels Karol G et Maluma, qui ont récemment été vus avec ce nouveau changement de style.

D’un autre côté, sans aucun doute Natti C’est l’une des principales références du genre urbain et ses actions deviennent rapidement virales et sont mises au centre des réseaux sociaux et des sites de divertissement.

Et bien que tout au long de sa carrière, Natti Natasha ait adopté plusieurs looks, celui qu’elle a récemment présenté à ses fans via ses réseaux sociaux a fait beaucoup de surprise, étant l’un des plus risqués.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, à 34 ans, Natti Natasha s’est imposée comme l’une des artistes du moment grâce à sa musique et sa silhouette imposante.

Dans une année marquée par des collaborations musicales, la chanteuse dominicaine ne cesse d’ajouter des followers et, en fait, compte actuellement plus de 27 millions de followers et chaque photo ou vidéo qu’elle partage obtient des milliers de likes et d’innombrables commentaires.

Nul doute que l’artiste a connu une excellente année, car “Qué mal te fue” est l’un des plus grands succès de Natti Natasha en ce 2020, l’élevant ainsi que l’une des plus grandes références du genre urbain.

Cela peut vous intéresser: sculpté par des dieux! Natti Natasha montre ses filles dans un mini top