Naturel!, Anne Hathaway et les photos qu’elle a tenté de cacher | AP

Belle et naturelle! Voilà à quoi ressemble la mignonne Anne Hathaway sur les photos volées et divulguées sur les réseaux sociaux. La star des films comme Les Misérables Il fait partie de la liste des célébrités qui ont été complètement exposées sur les réseaux sociaux.

La belle actrice ne peut pas cacher qu’elle est la belle femme qui apparaît dans les différentes images qui volent des soupirs sur les réseaux sociaux.

Même si c’était sûrement une pilule amère pour Anne Hathaway de savoir que ces photos étaient visibles de tout le monde sur les réseaux sociaux, la vérité est qu’elle y est vraiment belle.

Cela peut vous intéresser: Anne Hathaway s’excuse pour “The Witches” et c’est pourquoi

Les images montrent l’actrice américaine sans aucun vêtement et dans diverses circonstances. Une des photos montre Anne dans ce qui semble être sa salle de bain, sans même une serviette sur elle, une autre des images la montre avec une apparence plutôt espiègle en train de mordre quelque chose et de porter des lunettes et une autre montre la star avec son mari Adam Shulman au lit. Heureusement, son mari n’a montré aucun compromis.

La belle actrice de Hollywood il n’a sûrement pas accueilli favorablement la publication de ces images qui ont envahi sa vie personnelle; cependant, ses fans étaient plus qu’heureux de voir beaucoup plus de sa beauté.

L’américaine est vraiment belle, ses courbes et sa peau blanche ont conquis plus d’adeptes et elle a décidé de quitter ce moment difficile dans le passé.

Anne Hathaway elle a toujours eu une image douce au milieu du spectacle donc tout le monde a été surpris par l’existence de ces images.

Mais tout n’a pas été facile pour la célèbre Américaine, et elle ne s’est pas toujours sentie contente de son corps et d’elle-même.

Son retour au cinéma après être devenue mère était le film Ocean’s 8, qui mettait en vedette un énorme casting et de belles femmes comme Salma Bullock et Rihanna.

La belle Riri était celle qui, par inadvertance, a élevé l’estime de soi d’Anne Hathaway, qui revenait à l’écran. L’actrice a avoué qu’elle se sentait assez insatisfaite de son corps après avoir accouché et que lorsqu’elle a pu enregistrer avec Rihanna, tout a changé.

Anne Hathaway est allée aux enregistrements avec un jean et ce vêtement a attiré l’attention du chanteur de Bárbaros. Rihanna a souligné que le pantalon était vraiment spectaculaire sur elle et que Hathaway se sentait vraiment attrayante et à l’aise avec ses courbes, tout comme si la chanteuse savait ce dont l’actrice avait besoin à ce moment-là.

Anne Hathaway n’avait jamais l’air auparavant dans le film Ocean’s 8, elle était vraiment considérée comme une princesse dans des robes élégantes et autres et comme une fille intelligente et d’action.

Hathaway a acquis une énorme popularité à Hollywood grâce à avoir joué dans des films comme Princess by Accident et The Devil Wears Fashion.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

De nombreuses années après le succès de Princesse par accident Il est apparu qu’il y avait de nombreux doutes sur Anne Hathaway jouant la princesse, et même que d’autres actrices auraient pu prendre son rôle, mais sans aucun doute son choix était la meilleure décision de la production; la beauté et l’air innocent de l’actrice américaine ont donné la touche exacte à l’histoire.

Mais sans aucun doute, un autre de ses films les plus mémorables est The Devil Wears Fashion, dans lequel il a joué aux côtés de Meryl Streep et Emily Blunt. Hathaway a avoué plus tard que Streep était si disciplinée qu’elle pouvait même leur faire peur car pour jouer son rôle le mieux possible, elle était assez sérieuse avec les autres et ne vivait pas avec ses compagnons.