Naturelle!, Danna García pose et se couvre uniquement de ses cheveux

Parce que la maternité est comme ça, naturelle, belle et coule sans morbide ou quoi que ce soit de négatif autour d’elle. Ce beau message est celui transmis par la belle actrice colombienne Danna García en posant sans aucun vêtement pour Instagram.

Le protagoniste de Passion des faucons elle a posé pour la caméra couvrant ses charmes uniquement avec ses cheveux pour montrer l’une des plus belles facettes de sa vie, la maternité. L’acteur était accompagné dans la photographie de l’amour de sa vie, Dante, son fils.

L’image que Danna García a publiée sur son compte Instagram officiel était de partager ce moment magique mère et fils, l’allaitement. La photo montre la belle actrice depuis son lit dans l’un de ses moments les plus heureux et les plus personnels, sans aucun vêtement avec son fils dans ses bras et toute son attention sur lui.

Ce moment magique a touché les réseaux sociaux et les internautes n’ont pas tardé à réagir. La photographie date de 2017, la même année où Dante est né. La publication a dépassé 48000 réactions et les commentaires n’ont pas cessé de louer à quel point ce moment était magique et à quel point elle et son fils étaient beaux.

Dante est le fruit du mariage de Danna Garcia avec la journaliste Iván González et le moteur de l’actrice colombienne pour surmonter l’un des moments les plus amers de sa vie: son combat contre Covid-19.

L’actrice de telenovela a tenu ses followers informés de sa santé via les réseaux sociaux, où il était plus que clair à quel point elle avait souffert du virus qui affecte actuellement le monde.

Le plus pénible pour Danna GarciaEn plus des symptômes, elle devait rester seule et isolée, loin de son fils et de sa famille. Le désespoir grandissait de jour en jour dans la célèbre alors qu’elle regardait les jours passer et ne savait pas quand elle reverrait son fils. Le plus pénible a été qu’elle a dû subir trois tests Covid-19 et qu’elle a continué à être testée positive, cela faisait trois mois que la Colombienne est restée à l’écart de Dante et du reste de sa famille.

Pour “ajouter l’insulte à la blessure”, les habitants célèbres ont compliqué leur situation, car ils ont souligné que personne ne devait s’approcher de son appartement ou lui apporter quoi que ce soit, pour éviter de nouvelles infections. Cette situation a été rapportée par l’artiste sur les réseaux sociaux.

Mais finalement, le moment qu’elle rêvait est arrivé et bien sûr, Danna l’a partagé avec ses abonnés sur Instagram; ce moment magique où elle a vu et étreint à nouveau son petit Dante. Tout était à nouveau bonheur pour Danna García jusqu’à ce qu’un impact de la réalité arrive: les conséquences de Covid-19.

L’actrice a avoué avoir subi une grave chute «sur le visage» avec son fils dans ses bras. Selon l’artiste, l’une des conséquences du virus dans son corps était le déséquilibre, mais elle a également dû faire face à d’autres conséquences graves telles que la perte de cheveux, la peau sèche et plus sérieusement, la perte de mémoire.

Les partisans de Danna ont été alertés lorsqu’ils ont découvert cela et que leur combat continue. Cependant, ils ont été remplis de bonheur lorsqu’ils ont constaté que García avait commencé l’année 2021 plein d’espoir et d’amour.

Danna García a commencé la nouvelle année du bon pied et faisait la couverture d’un magazine où elle avait l’air vraiment radieuse et spectaculaire. La Actrice colombienne elle a été vue avec un décolleté prononcé sur son torse et un énorme sourire, qui a rendu le souffle à ses proches.