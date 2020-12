Naturellement, Celia Lora avec seulement un collier montre qu’elle est la préférée | INSTAGRAM

Une fois de plus, la belle mannequin mexicaine, Celia Lora, était chargée de chouchouter ses fans avec une jolie photo dans laquelle elle n’apparaît que vêtue d’un tour de cou, c’est ainsi que s’appelle ce type de colliers, avec lequel elle a laissé sa silhouette. au naturel tout en posant pour la caméra sur son téléphone portable.

C’est l’une des dernières publications de son Instagram officiel Pour lequel elle a pris le temps de se maquiller et de se préparer à être la plus belle possible, puisqu’elle cherche toujours à faire plaisir à ses fans et surtout à les attirer vers sa page de contenu exclusive.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Celia Lora a une page de contenu à laquelle vous pouvez accéder en payant un abonnement mensuel et où vous pouvez avoir des photos et des vidéos personnalisées totalement dédiées à vous et même la possibilité de discuter avec elle.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Grands charmes, Celia Lora s’exhibe dans un soutien-gorge bleu, joli détail

Ses photographies obtiennent toujours des dizaines de milliers de likes et bien sûr de commentaires où elles la flattent et cherchent à attirer l’attention de la belle jeune femme qui prend le temps de lire quelques commentaires, alors elles insistent et à chaque fois elle devient plus créative.

Les yeux spectaculaires de Celia Lora sont en charge de conquérir des milliers d’internautes, qui ne peuvent pas croire à quel point la fille de Alex Lora, chanteur du célèbre groupe de rock mexicain El Tri, dont les fans lui assurent qu’il n’a hérité que des meilleurs gènes.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO BOLD DE CELIA

Dans ses histoires, il partage quelques articles de ses fans et aussi les produits qu’ils connaissent afin de promouvoir et d’aider les gens avec leurs entreprises, ce qu’il fait toute l’année.

En dehors de tout cela, Celia a également ouvert sa chaîne YouTube où elle met en ligne des vidéos assez drôles, très distinctives pour avoir sa grande personnalité et surtout cette manière légère de prendre les choses pour que ses fans passent un excellent moment avec elle.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

À cet endroit, Celia répond à certaines questions qu’ils lui posent et ils racontent aussi leurs anecdotes personnelles, donc cela devient très intéressant et amusant, surtout plein de rires de la part de l’animateur, qui est déjà un expert en création de contenu.

Il a récemment collaboré avec Lizbeth Rodríguez pour réaliser une vidéo qui connaîtrait beaucoup de succès dès sa sortie, puisqu’elle est également l’une des personnes les plus attirées sur Internet, donc sa combinaison était plus qu’explosive.

Il y a quelques jours, nous avons vu Celia rendre visite à Yordi Rosado sur sa chaîne YouTube, dans laquelle elle parle de questions assez profondes et particulièrement controversées car, comme nous le savons, la fille génère beaucoup de critiques et de commentaires sur Internet sur ce qu’elle fait et ce qu’elle ne fait pas en étant une de ses expériences en prison l’une des plus marquantes.

Dans les commentaires, il est à noter que de nombreux internautes ne l’aiment pas du tout, ils ont même des sentiments négatifs pour elle et cela se reflète dans le type de choses qu’ils lui écrivent dans leurs publications, notant qu’il y a beaucoup d’informations à ce sujet.

Celia Lora continuera sûrement à nous parler ici et plus que tout à produire de belles images pour les fans qui l’apprécient et l’apprécient tant. Pour cette raison, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News afin de ne manquer aucune des curiosités et des nouvelles de la belle jeune mannequin et pilote.