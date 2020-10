Naturellement, Consuelo Duval montre sa beauté sans maquillage | Instagram

La célèbre actrice Consuelo Duval a impressionné tous ses followers en se montrant dans la nature dans l’une de ses dernières histoires.

La célèbre co-star de “La famille peluche», et aussi une présentatrice de programmes comme« Netas Divinas »a dépouillé les complexes et a montré son visage complètement naturel, sans une goutte de maquillage.

Il est à noter que l’histrionique et comédienne a montré qu’elle avait un beau visage qu’elle a décidé de montrer sans l’aide de tous ses propres vêtements qui font partie du show business.

L’artiste a partagé avec ses fans un côté plus intime de sa personnalité dans une scène où pendant plusieurs mois elle a vécu d’une manière complètement différente, en confinement et en se concentrant sur d’autres questions plus importantes que la beauté physique.

A cette occasion, Duval, qui a consacré sa présence à l’écran après avoir agi aux côtés Eugenio Derbez Dans diverses émissions de télévision, elle était plus authentique et honnête que jamais après avoir semblé complètement naturelle dans l’une de ses dernières histoires Instagram.

Elle est également membre du jury de l’émission de télé-réalité ¿Who is the mask? Il a été vu dans son état le plus pur de la vie quotidienne et a captivé ses fans par son apparence.

Et moi de hu3von @ prenant mon café, j’ai écrit l’actrice et la comédienne dans son histoire Instagram, dans laquelle elle tient une grande tasse avec la boisson énergisante.

L’actrice Consuelo Duval captive ses fans avec son visage naturel. Capturez Instagram

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

L’histrionique montre qu’à 51 ans, elle a un visage impeccable, exempt de rides, de taches ou de retouches esthétiques, avec cela elle donne un exemple clair qu’être elle-même et son talent l’ont fait briller et faire tomber amoureux le public.

À travers son instagram, la histrionique et présentatrice apparaît dans une vidéo plus récente accompagnée d’une tasse de café après avoir fait une promenade avec son chien, certaines des activités que la star partage en début de journée.

Ce fut l’un des moments où la présentatrice a également profité de l’occasion pour discuter un instant avec son frère José Luis Duval, qu’elle a salué lors de l’un des matins tranquilles vivant au milieu de la pandémie.

C’est pendant ces moments que l’histrionique s’est sentie plus libre et sans crainte de se montrer telle qu’elle est, prenant une brève pause dans tout l’arrangement qui apparaît à la télévision.

Cependant, ce n’est pas la raison pour laquelle l’artiste et propriétaire de l’un des rires les plus contagieux n’arrête pas de captiver ses fans lorsqu’elle apparaît à l’écran où elle montre sa grande personnalité, comme cela s’est produit dans l’une des émissions passées où elle portait un pantalon de cuir et corset qu’elle a complété avec un chemisier en soie rose qui a marqué sa silhouette spectaculaire.

D’un autre côté, l’extraverti Consuelo Duval a partagé une nouvelle qui ferait le bonheur des fans de la “Famille Peluche”, qui auraient apparemment pu revivre leurs jours de gloire à leur retour sur les écrans.

A cette occasion ce ne serait pas à la télévision mais au cinéma, dans l’une des avancées les plus récentes révélées par le célèbre personnage de “Ludovica Peluche” dans la série télévisée populaire.

Selon Consuelo elle-même il y a quelques semaines, Eugenio Derbez, préparerait tout pour que la Famille Peluche fasse son incursion dans le grand écran et apportera à nouveau plus de plaisir à tous ses adeptes.

Il est à noter qu’après avoir travaillé ensemble dans ledit programme, une grande amitié s’est créée, en particulier entre Eugenio Derbez et Consuelo, qui a précisément avoué ces derniers jours que sa proximité avec l’acteur lui a permis d’avoir la confiance de les saluer même avec un baiser sur la bouche. , similaire à ce qui se passe avec Adal Ramones.

Toute ma vie, j’ai salué Adal Ramones, Adrián et Eugenio avec un baiser sur la bouche (…) », a avoué la bien-aimée Federica de La Familia Peluche.

Vous pouvez également lire Consuelo Duval a avoué craindre Natalia Téllez dans Netas Divinas

Ce qui précède a été révélé dans l’une des confessions par l’histrionique lors d’une des émissions de l’émission Netas Divinas où ils ont abordé la question “s’il est juste ou faux d’embrasser des amis sur la bouche”, à laquelle le célèbre il a exprimé son opinion.