Naturellement, Katy Perry montre la réalité de sa silhouette post-partum

Le récent nouvelle maman, Katy Perry, se laisse voir naturellement, montrant son vrai corps post-partum et posant avec son tire-lait, responsabilisant toutes les mères et en même temps enseignant une maternité libre et heureuse sans se soucier de paraître parfaite en peu de temps avoir accouché.

Pourtant, on sait bien que la tendre chanteuse avait gardé secrète sa grossesse les premiers mois de celle-ci, et c’est pratiquement jusqu’à son deuxième trimestre qu’elle a révélé la nouvelle, une fois sa grossesse terminée. engagements professionnelsElle a choisi de profiter pleinement de la dernière partie de sa grossesse, alors nous avons vu qu’elle cédait à diverses envies et comme toutes les femmes, quelque chose de normal tout au long du processus, elle a pris un peu de poids.

Rappelons que c’était juste le 27 août dernier que la talentueuse chanteuse, Katy Perry et son fiancé, le bel acteur, Orlando Bloom, ont accueilli la petite Daisy Dove Bloom, la première fille du chanteur et la deuxième de l’acteur, de À ce moment-là, la célébrité a fait profil bas sur les réseaux sociaux, car comme prévu, elle s’est consacrée à profiter énormément de ce moment, avec sa belle famille.

C’est pour cette raison que l’artiste a été très peu vue sur les réseaux, cependant, les rares fois où elle l’a fait, elle s’est consacrée à raconter comment tout se passe et comment elle a su faire face à la situation, sous les arguments de comme il est fatigant, mais extrêmement beau de devenir mère.

Ainsi, il y a quelques jours à peine, Perry a été totalement surpris par sa «réapparition» sur Instagram, partageant un clip vidéo en compagnie d’autres artistes et de sa partenaire, se laissant percevoir comme la maternité, et laissant derrière lui les préjugés joué par des personnes qui viennent d’être libérées en tant que mères.

Bien que la vidéo n’ait pas grand chose à voir avec le contexte de ce que montre Katy, le message en est assez important car, dans le clip, l’invitation attentive est faite aux citoyens américains d’exercer le vote, les invitant à s’inscrire. , afin d’exercer vos droits.

Sous le message suivant, Katy Perry invite ses followers à voter, d’une manière très particulière, qui devient assez tendre et drôle, raisons pour lesquelles cette vidéo a fait grand bruit et surpris les internautes.

«Exercez le vœu, votez !!! D’accord, @orlandobloom et moi avons des points de vue différents sur ce que signifie pomper ces jours-ci , mais quiconque a dit que le pompage n’est pas un sport … je voudrais tourner votre p3z0nes dans le sens des aiguilles d’une montre. dans le sens des aiguilles d’une montre pendant une semaine consécutive J’exercerai mon droit de vote !!!! Surtout si @JaneFonda le dit. Nous nous mettons en forme pour la course de nos vies en novembre et #ExerciseThatVote n’a jamais été aussi important. Allez sur le lien dans ma biographie et vérifiez le statut de votre inscription, car aujourd’hui il y a de nombreuses dates limites d’enregistrement dans l’état! », A écrit le chanteur.

Alors que, dans la vidéo, on peut la voir, apparaissant soudainement comme infiltrée dans les plans où Orlando Bloom exerce, alors qu’elle se nourrit de quelque chose de similaire à une barre d’énergie, de la même manière, dans d’autres scènes, elle est montrée naturellement à l’aide d’un blouse d’hôpital, posant parfois de profil et parfois de dos.

Cependant, sur l’un des clichés, nous pouvons voir le dos de Katty Perry découvert, révélant parfaitement sa nouvelle silhouette maternelle, montrant qu’elle peut continuer à être belle à n’importe quelle étape de la vie, et, bien que Katy soit caractérisée par Étant une célébrité très disciplinée et sa silhouette est l’une des plus admirées du médium, cette fois, elle a montré à quel point elle respecte le processus qu’elle traverse, la guérison de son corps et les avantages de nourrir son petit elle-même.

Et, en ce qui concerne le commentaire de l’emoji de vache, nous pouvons affirmer que, la célèbre musique, fait référence à “pomper” l’action de la traite lorsque votre petit bébé a faim et pour une raison quelconque ne peut pas allaiter à ce moment-là.