Le modèle d’origine américaine Ana Cheri a partagé une photo où, vêtue d’un maillot de bain deux pièces, elle a invité ses fans et internautes à découvrir ce qu’elle avait fait à Palms Springs, ceci pour sa page de Seulement les fans.

La mannequin de 34 ans originaire d’Anaheim, en Californie, aux États-Unis, par coïncidence du même endroit d’où était originaire la disparue Joselyn Cano, qui a récemment perdu la vie alors qu’elle aurait subi une chirurgie esthétique, cette nouvelle a choqué les réseaux sociaux. surprenant.

Ana Cheri Il fait partie de la guilde des célébrités qui est devenue extrêmement populaire grâce à ses messages constants sur les réseaux sociaux, en plus de l’attention qu’il porte à ses fans et aussi de l’interaction.

Il a récemment révélé qu’il avait été assez ennuyé par l’application Instagram parce qu’une de ses photos avait été censurée, même si elle ne montrait pas autant de peau que d’habitude avec son maillots de bain.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a décidé d’ouvrir sa page OnlyFans où la censure n’existe pas, où il peut partager tout type de contenu, mieux encore, ses fans peuvent s’abonner gratuitement.

Voulez-vous savoir ce que j’ai fait à Palm Springs? Lien dans BIO pour tous mes contenus exclusifs! Il y a tellement de choses que je ne peux pas / ne peux pas publier ici sur IG. C’est gratuit de me suivre et je réponds toujours à mes DM là-bas !! », a écrit Ana Cheri.

À son image Ana Cheri Elle apparaît vêtue d’un curieux maillot de bain deux pièces où on la voit montrer ses courbes comme jamais auparavant, même si ce n’est pas la première fois qu’elle partage ce type d’images, le simple fait de la voir est surprenant, surtout parce qu’elle a de nombreux modèles différents qui la rendent phénoménale. .

Lorsque vous ouvrez l’image, vous voyez un beau modèle bronzé, exhibant sa silhouette au soleil, vêtu d’un costume de plage deux pièces impeccable en rose, après avoir fait attention, vous remarquerez qu’il a un motif imprimé animal.

Ce qui frappe dans sa tenue, c’est qu’elle est assez petite, à tel point qu’elle marque ses charmes supérieurs qui semblent un peu se détacher, mais ils sont bien attachés, en bas on la voit aussi porter une pièce extrêmement minuscule, elle couvre à peine ses parties .

En arrière-plan, nous voyons une piscine avec un gonflable qui semble être un pélican rose, d’un côté, vous pouvez voir plusieurs cactus, à l’extérieur de la propriété, nous voyons des palmiers et des montagnes, il semble que Ana Cheri C’est dans une sorte d’endroit désertique très frappant.

Nul doute qu’à chaque fois qu’Ana Cheri partage de meilleurs contenus sur ses réseaux sociaux, le cliché en question a été publié le 17 juillet en plein été, il semble que la jeune femme ait limité les commentaires et on ne pouvait pas tous les voir, cependant les quelques peut être vu, vous pouvez voir qu’ils l’adorent et aimeraient faire plus que simplement la voir en images.

En plus d’être juste un modèle et une célébrité, Ana Cheri est aussi une femme d’affaires, le plus intéressant est que tout est lié au fitness car il faut aussi savoir qu’elle est une entraîneuse physique, mieux connue comme coach de fitness, donc elle fait la promotion de ses produits elle-même. affaires rondes pour le modèle.

Ana Cheri a profité de sa renommée pour lancer sa ligne de vêtements de sport, ainsi que de la poudre de protéines qu’elle utilise pour créer de la masse musculaire et rendre son corps plus galbé comme nous l’avons vu dans ses vidéos et ses photographies.

