Une beauté vraiment spectaculaire! La belle Celia Lora se sait posséder des charmes que peu ont et c’est pourquoi se montrer belle et sûre lui fait attraper des millions de messieurs et de dames dans son réseau social. Cette fois, la fille de Chela et Alex Lora Il a rendu Instagram fou en jouant avec la caméra d’une manière qui surpasse le flirt et a déclenché le battement de cœur dans le célèbre réseau social.

La belle Célia lora a capté l’attention de la caméra, qui cherchait avec beaucoup de flirt à se concentrer sur ses charmes, mais ce sur quoi elle ne comptait pas, c’est qu’elle ne pouvait pas échapper au regard et au jeu de La Boss de Acapulco Shore.

La star du MTV Show a partagé pour son compte Instagram officiel la photographie dans laquelle ses followers peuvent se délecter de ses charmes et gestes. Celia Lora se fait passer pour méchante pour l’objectif et apparaît avec un décolleté formidable et beaucoup de dentelle soulignant ses charmes, mais ce qui a débordé les p @ sions les plus fortes sur les internautes était ce geste qu’elle a fait, la fille des dirigeants d’El Tri portait un de ses doigts à ses lèvres pour le presser un peu pendant qu’il regardait de ses yeux clairs et sorciers la caméra.

La photo que Celia a postée sur Instagram dit plus de mille mots avec son expression et le climat qu’elle émet, c’est pourquoi la célèbre n’a pas besoin d’ajouter de mots pour finir de captiver ses followers et n’a placé qu’un emoji b0mba à côté de l’image.

La publication de Celia Lora a été partagée il y a 16 heures et a dépassé 230000 réactions sur le célèbre réseau social, ses followers ont dû se retenir de commenter leurs vives réactions après avoir regardé la photo, en tant que star de Rive d’Acapulco a fermé sa boîte de commentaires. Mais tout n’est pas une mauvaise nouvelle, La Boss en a toujours de plus en plus pour ses fidèles followers, qu’il tient au courant de ses pas dans le célèbre réseau social.

La belle actrice a récemment partagé qu’elle ferait désormais des vidéos personnalisées qui iront au-delà du flirt pour ceux qui aiment sa beauté. Celia Lora a annoncé la bonne nouvelle que sur sa page de contenu exclusif, ses abonnés peuvent avoir plus d’elle et obtenir l’un de ces enregistrements convoités.

Parfois, Célia lora il s’est permis de faire connaître les messages forts qu’il reçoit des messieurs sur ses réseaux sociaux, où il dit ne pas répondre; mais elle a souligné que là où ils ne perdent pas leur temps, c’est sur sa page exclusive, où ils peuvent parler avec elle et passer des moments très agréables et apprendre à mieux la connaître.

La belle star d’Instagram est très active dans la promotion de sa page exclusive, qui a sûrement plus que réussi car des millions de personnes cherchent à voir plus de la fille d’Alex Lora.

Même la pandémie n’a pas réussi à arrêter la belle Celia, qui participe à divers projets; dont sa désormais célèbre Love Clinic, diffusée tous les jeudis sur la page Facebook de MTV et sa chaîne YouTube, qui est assez fréquente et a permis à ses abonnés d’en savoir plus sur elle.

Sur la chaîne YouTube, Celia Lora a partagé ce qu’elle fait dans cette quarantaine, comment elle profite de son temps et quels projets elle a à la porte, mais elle a également eu des invités et a fait des aveux forts sur sa vie personnelle. La fille d’Alex Lora a sûrement beaucoup plus à partager avec ses followers, qui n’arrêtent pas de remercier chaque vidéo et photographie de la star de MTV.