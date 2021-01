W

pour profiter de la nature sans la brutaliser? Vous êtes au bon endroit.

Situé au milieu des avions du nord du Costa Rica, le Nayara Tented Camp est synonyme de luxe décontracté et de sérénité.

Arenal est depuis longtemps la destination préférée des habitants qui souhaitent échapper à la vie citadine et aux températures humides de la côte Pacifique et des Caraïbes, mais ce n’est pas tout ce qui attire les voyageurs ici. Niché dans la forêt tropicale des avions du nord, il abrite également le volcan Arenal parfaitement conique, le plus grand lac du pays et un paysage garanti pour faire ressortir le David Attenborough en vous.

Le Nayara Tented Camp, le premier camp de luxe d’Amérique centrale, occupe un terrain de premier choix dans le parc national du volcan Arenal. Propriété sœur de Nayara Springs et Nayara Gardens, elle se positionne sur une colline, parfaitement placée pour offrir une vue imprenable sur le volcan spectaculaire (lorsqu’il n’est pas obscurci par les nuages). Toutes les 21 tentes sont surélevées à l’aide d’échasses et entourées d’une végétation luxuriante à perte de vue, vous laissant d’autre choix que de vous immerger dans la nature.

Un court pont en bois relie les tentes à l’étroit sentier sinueux qui relie toute la propriété. L’extérieur sans prétention donne peu sur ce qui vous attend à l’intérieur. S’inspirant des lodges en Afrique, les tentes spacieuses recouvertes de toile sont livrées avec toutes les garnitures de luxe: un lit à baldaquin (avec une moustiquaire si vous le souhaitez), deux lits de repos, un bassin profond alimenté par des minéraux naturels chauds. ressorts, une douche extérieure et une baignoire autoportante. Les portes vitrées ouvrent la chambre à une vue imprenable sur le volcan et une terrasse extérieure équipée d’un hamac, de chaises longues en terrasse et d’un espace pour les repas en plein air.

(

Toutes les tentes sont équipées d’un bassin profond et d’une baignoire autoportante

/ Nayara Tented Camp)

Le style est très épuré (principalement dans des tons de beige), à ​​l’exception de quelques pièces remarquables: un coffre en cuir de cinq pieds chargé de miroirs tenant le minibar et la tête de lit verte inspirée de la faune qui donne à la pièce en sourdine une injection de couleur.

Le Tented Camp ne dispose pas d’une salle à manger exclusive, mais les clients peuvent accéder à sept restaurants et bars à Nayara Gardens and Springs. Les cinq restaurants se distinguent par leur goût, leur apparence et leur ambiance. Asia Luna, un restaurant de couleur bleu vif et rouge, sert une fusion de plats péruviens et asiatiques – leur ceviche est un must. Pendant ce temps, au restaurant en plein air de la station, La Terraza, le tarif est à la carte avec une touche costaricaine.

Les couples en escapade romantique devraient explorer Amor Loco, le restaurant gastronomique réservé aux adultes, connu pour son expérience culinaire soigneusement organisée, ses cocktails et son salon intime décoré de velours violet et de touches d’architecture d’inspiration mauresque. Au menu, des plats frais, locaux, aux sonorités exotiques et des desserts décadents. Taquinez vos papilles avec des fleurs de courgette ou une salade de cœur de palmier pour commencer, savourez des fruits de mer frais pour le plat principal et terminez sur un bon ton avec l’offre de liqueur de café à l’alcool. Votre soirée ne serait pas complète sans essayer leurs cocktails créatifs infusés au Cacique (liqueur locale).

(

Petit déjeuner avec vue

/ Nayara Tented Camp)

Dans l’espace réservé à l’alcool, il y a le bar swim-up Cielito Lindo, idéal pour se prélasser pendant la journée et se reposer du soleil brûlant. Chez Nostalgia, le bar à vin, une large sélection de rouges, blancs et rosés d’Argentine à l’Australie empile tout un mur. Demandez au connaisseur d’associer votre repas à son accompagnement parfait.

Une équipe de naturalistes Nayara est disponible pour vous aider à planifier l’activité parfaite pour votre journée ou votre nuit. Nous avons opté pour une séance d’observation des oiseaux tôt le matin et une excursion nocturne. Au cours de notre promenade de 75 minutes autour de la propriété, nous avons repéré un chachalaca à tête grise, un guan huppé, un perroquet, une perruche, des colibris et un faucon-aigle orné qui ont excité Pablo, notre guide. Gardez les yeux ouverts pour les paresseux en haut des arbres, et si vous échouez, il y a toujours Tony, le paresseux résident à trois doigts, sur lequel se replier.

(

Vous trouverez de nombreuses grenouilles aux couleurs vives pendant l’excursion nocturne

/ Radhika Aligh)

L’excursion nocturne était très différente et tout aussi passionnante. De plein fouet (vous les entendrez avant de les voir) se trouvaient des grenouilles d’Amérique, des grenouilles arboricoles aux yeux rouges, une grenouille de verre et une rainette des marais. Si vous avez de la chance, comme nous, vous pourrez peut-être même apercevoir un fourmilier. Pas du tout dérangé par notre torche (ils ont une mauvaise vue), le mammifère solitaire a grimpé sur une branche puis l’a suivie à travers, disparaissant finalement dans l’obscurité.

Pour une activité de détente l’après-midi, essayez une séance de dégustation de café au Mi Cafecito. Les Costaricains prennent leur café très au sérieux et c’est compréhensible: c’est le 13e producteur mondial. Au bar à expresso décontracté, vous pouvez tout apprendre sur les haricots et les mélanges ainsi que goûter leurs boissons fraîches rafraîchissantes.

Loin de la propriété, vous pouvez faire de la randonnée, explorer la base du volcan Arenal ou vous aventurer sur le lac Arenal, une plaque tournante pour les activités de loisirs telles que le paddleboard, le kayak et la planche à voile. La ville de La Fortuna se trouve à 10 minutes en voiture et possède une rue commerçante animée bordée de bars, de restaurants et de magasins de souvenirs.

(

Profitez d’un après-midi de loisirs dans les piscines thermales

/ Nayara Tented Camp)

Des enveloppements au café aux gommages exfoliants au chocolat, Nayara Spa a tous les ingrédients nécessaires pour réinitialiser et rajeunir votre corps et votre esprit. Il existe une liste élaborée de traitements, y compris Nayara Signature, qui utilise de la boue volcanique riche en minéraux et commence par un massage, suivi d’un enveloppement de serviette et enfin d’un soin du visage. Tous les soins se déroulent dans le cadre idyllique de la forêt, avec le chant des oiseaux comme bande sonore. Des piscines thermales sont également nichées sur les pentes de Nayara après une longue journée d’exploration.

Les couples à la recherche d’une escapade privée, les amoureux de la nature ayant le goût des choses raffinées de la vie et les familles avec enfants qui cherchent à trouver un équilibre entre l’exploration et la détente

La route panoramique de la montagne de l’aéroport Juan Santamaría à Nayara prend moins de deux heures.

Les séjours au Nayara Tented Camp commencent à partir de 690 £ par nuit, petit-déjeuner compris. Pour plus d’informations ou pour réserver, veuillez visiter: nayaratentedcamp.com