N

azanin Zaghari-Ratcliffe et sa fille de six ans, Gabriella, étaient sur un appel Skype en train de peindre des photos de chauves-souris pour Halloween mardi dernier lorsqu’elles ont été interrompues par un coup à la porte. Ce sont les gardiens de la révolution iraniens qui ont convoqué Nazanin, assignée à résidence à Téhéran depuis mars, au tribunal et lui ont dit de préparer un sac pour la prison. Les gardiens sont venus la chercher ce matin. Sa députée de Hampstead, Tulip Siddiq, a tweeté plus tard qu’elle avait été traduite en justice, mais le procès a été ajourné avant qu’elle ne puisse présenter une défense et elle est de retour à la maison avec ses parents, en attendant de voir si on lui donnera une date pour la prochaine audience. C’est un énorme revers pour Nazanin et sa famille, qui commençaient à espérer qu’elle pourrait être à la maison pour Noël à West Hampstead.

Son mari Richard Ratcliffe, un comptable à la voix douce vêtu d’une chemise à carreaux froissée, reste remarquablement composé, bien que fatigué, alors qu’il raconte l’épreuve horrible et kafkaïenne que sa famille a traversée depuis qu’il a vu sa femme en personne le 17 mars 2016, il lui a fait signe de partir en vacances pour voir ses parents à Téhéran. Nous parlons avant le verdict et il a passé la semaine passée «nerveux», incapable de penser à autre chose.

Il y a quatre ans, Nazanin, qui a la citoyenneté britannique et iranienne, a été arrêtée par les gardiens de la révolution à l’aéroport alors qu’elle rentrait au Royaume-Uni et condamnée à cinq ans de prison pour espionnage – une accusation qu’elle nie fermement. Son expérience dans la prison dure d’Evin a été brutale, avec de longues périodes d’isolement cellulaire, des crises d’angoisse et des alertes au cancer du sein.

Mais en mars, lorsque Covid a éclaté à la prison, Nazanin a été temporairement libérée et envoyée chez ses parents. Elle a pu voir son mari pour la première fois en deux ans, sur Skype, «et parler correctement, remarquez les petites choses que vous ne pouvez pas décrocher en un appel de huit minutes depuis la prison», raconte Ratcliffe, 45 ans. J’étais soulagé qu’elle ait l’air mieux que je ne le craignais. Elle était euphorique. C’était le contraire de ce que nous sommes maintenant.

«Nous pensions que sa sortie de prison était le début du processus pour la ramener chez elle. L’argument juridique a été avancé pour la laisser partir, mais la volonté politique n’était pas là. Maintenant, nous serions induits en erreur en pensant que c’était presque terminé parce que ça va dans l’autre sens. Ce serait dévastateur si elle retournait à l’isolement. La convocation est intervenue après le report d’une audience du tribunal britannique sur une dette due à l’Iran. Les deux pays nient formellement qu’il existe un lien entre la dette et la détention de ressortissants britanniques et iraniens dans les prisons de Téhéran.

«Nazanin est assez haut et bas. Chaque nuit, elle a du mal à dormir, fait des cauchemars à propos de son retour en prison, puis le matin, nous discutons pour la calmer. Elle a besoin de voir un gynécologue, mais les gardiens de la révolution ont dit qu’ils devaient l’accompagner à son rendez-vous et la surveiller. «Nous ne savons jamais s’il s’agit de contrôle ou d’humiliation, parfois c’est les deux.»

Ratcliffe passe ses mains dans ses cheveux châtain clair alors qu’il explique comment cela a affecté sa famille. «Mardi, Nazanin m’a dit: ‘Il y a deux ans, j’ai dit que vous deviez simplement divorcer et trouver quelqu’un d’autre et je vous dis à nouveau que vous devriez le faire maintenant.’» Il continue: «Son désespoir lui dit qu’elle ne sortira jamais et elle fait souffrir son mari – il doit partir et trouver une nouvelle vie. Elle a besoin de savoir que tout n’est pas perdu. Ce n’est pas une grande chose romantique; c’est juste que je suis toujours là pour elle et que nous la ramènerons à la maison. En solitaire, on vous dit que vous avez tout perdu, alors la chose qu’elle a besoin de ressentir et d’entendre de moi spécifiquement, c’est qu’elle ne l’a pas fait, nous l’attendons toujours.

(

Nazanin, Richard et Gabriella, en 2016

/ PA)

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a condamné le traitement par l’Iran de Nazanin comme «inacceptable», ajoutant que le pays «doit mettre fin à sa détention arbitraire et à celle de tous les binationaux». Mais il y a un précédent pour le juge qui décide de renvoyer Nazanin en prison, alors que les gardiens de la révolution font preuve de force avant les élections présidentielles de l’année prochaine et les élections américaines. La détenue anglo-australienne Kylie Moore-Gilbert aurait été ramenée à l’isolement, tout comme une femme germano-iranienne. «Ils prennent des mesures assez draconiennes, il y a quelques cas qui ne sont pas publics», dit Ratcliffe. «Les gardiens de la révolution montrent leurs griffes, sont agressifs, montrent qu’ils ont la capacité d’obtenir ce qu’ils veulent.» L’avocat de Nazanin est «fermement convaincu qu’aucun juge qui se respecte ne la condamnerait, ce qui, je ne suis pas sûr, importe».

Ratcliffe fait pression pour qu’un membre du gouvernement britannique assiste au procès, ce qui ne s’est jamais produit avec aucun des précédents procès de Nazanin. «Un élément clé est la façon dont le système iranien isole les gens. Le simple fait d’affirmer que quelqu’un du gouvernement britannique doit être là fait une différence. » La déclaration de Raab rassura Ratcliffe. «Depuis le début, nous voulions que le gouvernement dise que c’était inacceptable. Mardi, quand j’ai parlé à Raab, il prenait clairement ses repères, mais il est devenu plus fort avec le message que nous espérions – si elle retourne en prison, c’est une ligne rouge franchie.

«Ils doivent montrer que si elle retourne en prison, il y aura un coût. Parler n’est pas cher. C’est comme dire à Gabriella d’aller se coucher – jusqu’à ce que vous imposiez réellement l’heure du coucher, cela repousse les limites de la conversation. Les gardiens de la révolution trollent le gouvernement britannique et doivent se rappeler que ce n’est pas une façon de se comporter. Raab est le quatrième ministre des Affaires étrangères depuis l’arrestation de Nazanin, mettant à l’épreuve la patience considérable de Ratcliffe. «Chacun veut essayer la main de l’amitié avant de faire les choses difficiles, donc nous avons eu un peu de réinitialisation à quelques reprises», dit-il. Le Brexit a aggravé les complexités. «Le cas de Nazanin a été dans l’ombre du Brexit. Elle a été détenue juste avant le référendum et je me souviens avoir pensé que nous attirerons l’attention une fois que ce sera terminé.

«Si je suis franc, je pense qu’il y a eu une réticence diplomatique à ce que le gouvernement veut faire quand il a un défi assez grand avec le Brexit et qu’il est réticent à ouvrir plus de batailles. Nous devons nous préparer au fait que de mauvaises nouvelles pourraient survenir. Covid a été un niveleur à certains égards, mais il est toujours important pour les gardiens de la révolution de donner l’impression qu’ils contrôlent. Ratcliffe parle de manière factuelle, n’élevant jamais la voix et ne jurant qu’une seule fois, en disant: «Les gardiens de la révolution ne craignent pas de ressembler à des bâtards». “Le [Iranian prison] le système est conçu pour ne pas laisser de cicatrices visibles; ce sont les invisibles. Il y aura beaucoup plus de rattrapage et de réalisation de la façon dont nous avons changé quand elle sera enfin à la maison et des différentes façons dont nous avons traversé cela, nous nous réharmoniserons. Nazanin aime être organisée, contrairement à moi, elle fait aussi un sac pour la prison, mais en même temps elle ne veut pas croire qu’elle va devoir partir. Ils ont pris la décision de parler de l’affaire dès le début, parce que les personnes qui étaient restées silencieuses ont été détenues pendant longtemps mais maintenant Ratcliffe pense que les gens les regardent «et décident de se taire».

Gabriella était avec sa mère lorsqu’elle a été détenue et a vécu avec ses grands-parents à Téhéran jusqu’en octobre de l’année dernière pendant que son père était à Londres. Maintenant, elle est «occupée à s’installer au Royaume-Uni», dit Ratcliffe, avec un sourire aimant. «Elle corrige l’anglais de Nazanin, c’est une bonne nationaliste. «On ne sait jamais ce qu’elle comprend. Elle a demandé aux femmes de la famille si elles pouvaient venir la chercher à l’école parce que sa maman ne le pouvait pas. Elle était sur Panorama et était contente d’avoir été à la télévision et que quelques mamans à l’école l’avaient vu, mais en général, elle n’aime pas qu’on lui rappelle qu’elle se trouve dans une situation inhabituelle. Elle veut s’intégrer et s’indigne quand les gens savent que sa maman est en prison. S’ils regardent un film sur une mère et une fille, «elle se taira».

En Iran, les parents de Nazanin avaient peur de quitter la maison pendant les premiers mois après son retour. Nazanin et ses parents ont «été exposés aux bizarreries et aux stratégies d’adaptation de chacun». «Il y avait toujours une dynamique de l’adolescente à la maison devant s’adapter aux règles de son père», dit Ratcliffe. «Mais la prison vous change et les conversations qui vous inquiètent changent. Ses parents disent: «Vous ne pouvez pas parler de ce genre de chose», mais pour elle, c’est une question de ce qui peut arriver de pire? » Nazanin a essayé de garder un certain sens de la normalité en cuisinant pour ses parents. Elle a appris à préparer de la nourriture iranienne dans le quartier des femmes de la prison – «elles étaient assez robustes dans leur critique mutuelle», dit Ratcliffe – et a tenté des sushis, ce qui ne convaincait pas ses parents.

Ils ne peuvent pas parler du futur: «la liberté a besoin de se sentir plus proche». «Il n’y a pas le sentiment de se calmer avant la tempête, il y a trop de vent et de pluie là-bas», dit Ratcliffe. «Pour Gabriella, nous allons essayer de faire une soirée cinéma pour se détendre, avec du pop-corn pour que ça soit amusant et spécial. C’est bien jusqu’à ce qu’il soit perturbé par des appels téléphoniques. À certains égards, il vaut mieux ne pas trop planifier. Même à son retour, c’est à ce moment-là que les choses post-traumatiques sortiront. C’est un voyage de retour, pas une arrivée. »