Exclusif

NBA YoungBoy et son équipe aurait battu la merde d’un homme dans le garage d’un studio … ceci selon les forces de l’ordre.

Un porte-parole du bureau du shérif du comté de Harris au Texas a déclaré à TMZ … qu’un groupe de travail du shérif a enquêté sur le rappeur et plusieurs de ses cohortes pour avoir prétendument agressé un homme dans un studio de Katy, au Texas.

Des sources policières disent à TMZ … qu’un homme et sa petite amie se sont rendus dans un studio pour travailler avec YoungBoy le 5 octobre. On nous a dit que lorsque le couple est arrivé, la sécurité leur a dit qu’aucune femme n’était autorisée à entrer dans le studio. Le GF est parti, et c’est à ce moment-là que les choses seraient allées vers le sud.

Nos sources disent que l’homme est allé dans le garage du studio et c’est à ce moment-là qu’il affirme que YoungBoy et son équipe se sont jetés sur lui, lui ont mis un sac sur la tête et ont commencé à le frapper … prétendument le donner des coups de pied et de poing avant le pistolet -le fouetter.

Selon nos sources, le gars a dit qu’il avait aperçu YoungBoy lorsque le sac avait été retiré. Ensuite, il y a ceci … l’homme prétend avoir vu un sac mortuaire dans la pièce et quand il a demandé pourquoi il était là … il a dit aux policiers qu’ils avaient répondu qu’ils allaient le mettre dedans.

À ce stade, nos sources disent que NBA YoungBoy puis FaceTimed son manager et dit: “Je l’ai eu ici.” On nous dit que l’homme a affirmé que le manager avait dit à la NBA de le libérer parce qu’il venait de battre une affaire et n’avait pas besoin de plus de problèmes juridiques.

Nos sources disent que quelqu’un a ensuite reçu l’ordre de déposer la victime présumée devant sa maison. Une fois sur place, la victime présumée a été conduite à l’hôpital par sa mère et GF.

On nous dit que l’homme a subi des coupures et des écorchures au visage ainsi que des ecchymoses aux jambes, mais pas de blessures potentiellement mortelles. Les forces de l’ordre sont toujours à la recherche d’un motif possible pour le passage à tabac présumé. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune arrestation.

Nous avons également contacté NBA YoungBoy, jusqu’à présent, aucun mot en retour.