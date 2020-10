HISTOIRES CONNEXES

NBC News a annoncé un événement à l’hôtel de ville en direct avec le président Donald Trump, qui sera diffusé ce jeudi 15 octobre à 8 / 7c – juste en face de l’événement de la mairie en direct d’ABC avec le challenger démocrate Joe Biden.

Les événements de duel surviennent moins d’une semaine après l’annulation du deuxième débat de style hôtel de ville des prétendants, par prudence à la suite du diagnostic positif au COVID de Trump. (De plus, de nombreux membres du cercle restreint du président ainsi que des membres du personnel de la Maison Blanche ont depuis été testés positifs.)

La mairie de NBC sera animée par Savannah Guthrie et tenue à l’extérieur au Pérez Art Museum Miami, conformément aux directives établies par les responsables de la santé et conformes à toutes les réglementations gouvernementales. Selon NBC News, le Dr Clifford Lane, directeur clinique des National Institutes of Health, et le Dr Anthony Fauci ont passé en revue les données médicales récentes de Trump et ont conclu «avec un degré élevé de confiance» que le président «ne répand pas de virus infectieux. “

Guthrie et le président seront situés à au moins 12 pieds l’un de l’autre et le public de la mairie, qui sera socialement éloigné et obligé de porter des masques faciaux sur les lieux. En plus d’autres précautions, chaque membre du personnel de NBC News sera testé sur place à Miami.

La mairie de NBC suivra le même format que celui qu’elle a tenu le 5 octobre avec Biden, et elle sera également diffusée sur MSNBC et CNBC, diffusée sur NBC News NOW et disponible en espagnol sur les plateformes numériques de Telemundo.

La mairie annoncée précédemment par ABC avec Biden sera animée par le présentateur en chef d’ABC News George Stephanopoulos et se tiendra au National Constitution Center de Philadelphie.

