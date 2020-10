Si la nouvelle saison à venir de Law & Order: SVU vous suffit désormais, NBC a dévoilé qu’il y aura une toute nouvelle spéciale SVU cet automne. Le réseau a annoncé le Paley Center Presents Law & Order: Before They Were Stars, qui reviendra sur un certain nombre de stars qui ont participé à la procédure policière avant de devenir des stars. L’émission spéciale sera diffusée le jeudi 12 novembre à 22 h HE et suivra la première de la saison 22 de Law & Order: SVU à 21 h.

Parmi les stars qui apparaîtront sont les stars de This Is Us Ron Cephas Jones, Chris Sullivan et Susan Kelechi Watson. La spéciale comprendra également des apparitions de Leslie Odom Jr. (Hamilton), Ariel Winter (Modern Family), Abigail Breslin (Zombieland) et S. Epatha Merkerson (Chicago Med). Les acteurs sopranos Michael Imperioli et Aida Turturro apparaîtront également. En plus des stars susmentionnées, quelques invités spéciaux avec des crédits SVU sur leur CV, tels que Bradley Cooper, huit fois nominé aux Oscars, se présenteront également.

Directement après la première de la saison 22 de #SVU le 12 novembre, @nbc diffusera une émission spéciale d’une heure, “The Paley Center Presents Law & Order: Before They Were Stars”. En savoir plus: https://t.co/mGgO8woHxP pic.twitter.com/AzvAdIsZuW – Wolf Entertainment (@WolfEnt) 28 octobre 2020

Law & Order: SVU a repris sa production le mois dernier, après avoir dû fermer ses portes au printemps en raison de la pandémie de coronavirus. La co-vedette de la série Ice-T a ensuite parlé des précautions prises par les acteurs et l’équipe de production pour se protéger de la propagation du virus. Après avoir été invité par un utilisateur de Twitter s’ils porteraient tous des masques dans les scènes, Ice-T a répondu: “Ne pas porter de masque dans les scènes complètes, sinon vous ne nous verrez jamais parler. Mais vous nous verrez parfois les supprimer et nous nous distançons socialement dans ces premières scènes d’épisodes. “

Aucune objection ici. #SVU revient le 12 novembre sur @NBC. pic.twitter.com/oJbZqYqEIT – LOI ET ORDONNANCE: UNITÉ DES VICTIMES SPOOKY 🎃 (@nbcsvu) 22 octobre 2020

En juin, le showrunner de la série Warren Leight s’est entretenu avec The Hollywood Reporter et a confirmé que la nouvelle saison de l’émission aborderait des sujets du monde réel tels que la pandémie et les manifestations généralisées déclenchées par des cas de brutalité policière. “Il y a des moyens, nous trouverons notre chemin pour raconter l’histoire”, a déclaré Leight. “Vraisemblablement, nos flics essaieront toujours de faire la bonne chose mais ce sera plus difficile pour eux et ils vont comprendre pourquoi c’est difficile pour eux.”